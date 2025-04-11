До вашої уваги 5 успішних чоловіків-Овнів – як наших сучасників, так і історичних постатей. Тих, хто може надихнути вас на нові звершення. Гайда знайомитись з ними у матеріалі 24 Каналу!

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Леонардо да Вінчі

Ніхто не сперечатиметься з тим, що він – геній епохи Відродження. Він був буквально чоловіком-швейцарським ножем: і художник, і інженер, і анатом, і винахідник, і мислитель. Складно знайти когось, хто бодай раз не чув би про загадкову "Мона Лізу" або "Таємну вечерю".

Да Вінчі запам'ятався не лише культовими картинами, а й як автор безлічі наукових записів та креслень. Причому вони були такими, які суттєво випередили свій час.

Можливо, ви – майбутній Леонардо да Вінчі. І ваші ідеї колись вважатимуться геніальними.



"Мона Ліза" – картина да Вінчі, яка стала культовою / Фото freepik

Роберт Дауні-молодший

Якщо ви фанат Marvel, то знаєте про цього харизматичного та талановитого актора. Він – справжня ікона Голлівуду. Яскравий, енергетичний, справжній магніт. Але цьому передували не надто прості часи.

Дауні-молодший поборов залежність. А з'явилась вона у нього після першої номінації на премію Оскар. Тоді в актора виникли серйозні проблеми з залежністю від героїну та кокаїну.

Роберт Дауні-молодший – яскрава демонстрація того, що слава може нас зламати. А ще він той, хто надихає бороти труднощі на своєму шляху та продовжувати рухатись далі.

Вінсент ван Гог

Ви можете не цікавитись мистецтвом, але точно чули про геніального нідерландського художника. Він також був тим, чия творчість суттєво випередила свій час.

Роботи ван Гога яскраві й емоційні. Чого лише варті його "Зоряна ніч" та "Соняшники". Вони – справжні символи постімпресіонізму.

Варто не забувати також те, що ван Гог так і не здобув визнання за життя. Але він той, хто однозначно залишив по собі чималий слід в історії мистецтва. Він той, про кого говорять. Той, чия постать досі оповита цілою низкою чуток і загадок. Чого лише варта легенда про те, що він буцімто відрізав собі вухо.

Марлон Брандо

Ще один Овен – Марлон Брандо. Він – культовий американський актор. Брандо – той, кому вдалось назавжди змінити кінематограф. А зробив він це завдяки своїй глибокій емоційній грі, а також новаторському стилю.

Якщо ви ще не бачили "Трамвай "Бажання" або "Хрещений батько" – зобов'язані виправити це неподобство на вихідних. У цих стрічках ми бачимо образи, які стали культовими.

Водночас слід розуміти про те, що Брандо був ще й інфлюєнсером. Він активно використовував свою популярність. Актор робив чимало соціальних і політичних заяв без страху втратити всенародну любов.

Хрещений батько з Марлоном Брандо: дивіться трейлер

Пол Радд

А ось ще один американський актор. Він не лише надзвичайно харизматичний, а й має відмінне почуття гумору. А ще він чудово перевтілюється то в героїв романтичних комедій, то у справжніх супергероїв. Якщо ви ще не бачили "Людину-мураху", в якій він зіграв Скотта Ленга, то це слід обов'язково виправити.

До слова, журнал People визнав Пола Радда найсексуальнішим чоловіком у 2021 році. Цікаво, що його дружину ця новина неабияк здивувала. І таке буває.

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Як бачите, серед Овнів є яскраві особистості. Дехто уже змінив світ, а дехто має неабиякий вплив тут і зараз. І кожен з наших героїв надихає!