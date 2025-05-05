Токсичну і темну енергію зараз притягують Терези та Скорпіони: гороскоп на тиждень для чоловіків

Плутон, планета інтенсивності, почала ретроградний рух 4 травня, спонукаючи нас до внутрішньої трансформації й переродження. Відтак, цього тижня, з 5 до 11 травня, очікуйте гойдалок.

Це означає широкий спектр переживань – від радісного настрою до згубних неприємностей. А що буде саме з вашим знаком Зодіаку – читайте у гороскопі від People на 24 Каналі.

Дивіться також Підозрюють усіх навколо: 5 знаків Зодіаку, в яких серйозні проблеми з довірою

Чоловічий гороскоп на тиждень з 5 до 11 травня 2025 року

Овен (20 березня – 19 квітня).

Овни, ви приділяєте більше уваги своїм друзям і спільнотам. Можливо, ви помітили, що через них ви притягуєте глибокі, інтенсивні або навіть шокуючі зв'язки та досвід. Дехто з вас прагне глибоких змін і сподівається на більш повноцінні зв'язки, інші ж можуть помітити, що їх оточують дуже впливові та успішні люди.

На цьому тижні ви можете відчувати себе більш рефлективним щодо того, з ким ви обираєте спілкуватися. І, можливо, ви побачите в людях іншу сторону, приховану раніше.

Гороскоп для чоловіків – Овни / Фото freepik

Телець (19 квітня – 20 травня).

Ви, Тельці, більше уваги приділяєте своїй професійній діяльності та амбіціям. Можливо, будуть можливості злетіти вище по корпоративній драбині або досягти більших висот у владі.

Дехто може мати справу з боротьбою за владу з босами або авторитетними особами, тоді як інші можуть потребувати великих змін у своїй кар'єрі, оскільки траєкторія руху більше не задовольняє їх на глибинних рівнях. Тож обміркуйте свій шлях і довіртеся інтуїції.

Гороскоп для чоловіків – Тельці / Фото freepik

Близнюки (20 травня – 20 червня).

Близнюки відчуватимуть, що їм хотілося вийти за рамки звичного і відкрити для себе нові горизонти. Можливо, ви хочете великих змін, прагнете пригод у всіх сферах свого життя.

Хтось, можливо, відчує себе розгубленим, не знаючи, як знайти більш повноцінні шляхи та набратися сміливості, щоб зробити крок у невідоме. Зараз поміркуйте, як ви можете глибше зазирнути в таємниці життя і досягти більшої мудрості.

Гороскоп для чоловіків – Близнюки / Фото freepik

Рак (20 червня – 22 липня).

Всесвіт, безумовно, приділив Ракам багато інтенсивної уваги, зокрема стосункам значущого характеру. Але вам самим більшу увагу слід приділяли довірі, вразливості, сексуальності та питанням багатства.

Зараз ви можете відчути, що робите прорив у пошуку способів глибшого розкриття себе – або ж навпаки, відчути себе більш замкнутим і нереалізованим, бо хтось важливий не йде вам назустріч.

Гороскоп для чоловіків – Раки / Фото freepik

Лев (22 липня – 22 серпня).

Як би ви не ненавиділи ультиматуми від людей, Леви, але, можливо, в ці дні все частіше виникатиме відчуття, що у стосунках – все або нічого. Відтінки сірого вже просто недоречні. Якщо ви збираєтеся співпрацювати з кимось, незалежно від того, чи в романтичному чи професійному сенсі, ви повинні знати, що вони повністю згодні.

Ви також можете притягувати до себе інтенсивні, драматичні переживання або опинитися в кармічній павутині, з якої, здається, не можна вирватися. Також зараз ви можете отримати відстрочку від деяких важливих уроків.

Гороскоп для чоловіків – Леви / Фото freepik

Діва (22 серпня – 22 вересня).

Ви, Діви, є одним із найбільш працьовитих і наполегливих знаків Зодіаку. Ці тенденції посилюються зараз, і можуть стосуватися вашої продуктивності або робочого життя. Воно може постійно трансформуватися і розвиватися у вас на очах.

Можливо, ви також зможете докорінно змінити свої звички, патерни та обов'язки, які не відповідають вашому вищому благу та найкращому розумінню балансу між роботою та особистим життям. Образно кажучи, спаліть те, що вам не служить, і знайдіть спосіб робити все краще, ніж раніше.

Гороскоп для чоловіків – Діви / Фото freepik

А ви знаєте, хто він за Зодіаком? Девіду Бекхему – 50: що він робить для того, щоб бути у бездоганній формі

Терези (22 вересня – 22 жовтня).

Вивчення своєї пристрасті та сердечних бажань завжди було важливим для вас, Терези, і зараз ви притягуєте до себе дуже інтенсивний і потенційно трансформаційний досвід. У вашій душі палає вогонь любові, творчості, краси та задоволення. Ви можете виявити, що по-справжньому досліджуєте й осмислюєте їх на глибоких рівнях.

Але також ви можете відчути себе нереалізованим і виявити, що притягуєте до себе темну, токсичну енергію. Зараз поміркуйте над тим, де ви і як ви можете підійти до всіх цих питань з правдою і світлом.

Гороскоп для чоловіків – Терези / Фото freepik

Скорпіон (22 жовтня – 21 листопада).

Зазирати у свої приховані глибини, емоції та минуле для вас, Скорпіонів, природно. Зараз ви відчуєте глибоке сприйняття себе та інших. Темна і тіньова сторона життя і вашої душі зачаровує вас, як наркотик. Ви можете помітити, що навколо вашого дому чи сім'ї спостерігається напруженість.

Найкраще, що ви можете зробити зараз – оцінити все, що відбулося, щоб перетворити себе на шедевр та звільнитися від будь-яких шаблонів і травм, які обтяжують вашу душу й емоції.

Гороскоп для чоловіків – Скорпіони / Фото freepik

Стрілець (22 листопада – 21 грудня).

З усіх знаків зодіаку Стрільці – чи не найбільш пристрасні у своїх ідеях та філософії життя. Ви також любите спілкуватися, обмінюватися думками та шукати нові горизонти й пригоди. Зараз, здається, зростає інтенсивність навколо всього цього.

Найближчим часом подумайте, як ви можете використати цей свій гучний голос, щоб трансформувати світ навколо себе і залишити вплив, який резонує, як грім серед ясного неба.

Гороскоп для чоловіків – Стрільці / Фото freepik

Козеріг (21 грудня – 19 січня).

Козероги, ви любите тримати свої фінанси в порядку, і багато в чому ви майстерний стратег, тож знаєте, що заощадження і планування на довгострокову перспективу – це методи досягнення успіху. Зараз ви, швидше за все, відчуєте підвищену увагу до грошей і ресурсів, які вважаєте важливими й цінними.

Якщо у вашому житті з цим труднощі, зараз саме час зробити революцію в собі, знайшовши нові шляхи до процвітання. А ті, хто вже стоїть на порозі багатства, можуть побачити його зростання.

Гороскоп для чоловіків – Козероги / Фото freepik

Водолій (19 січня – 18 лютого).

Ви перебуваєте на початку циклу, який докорінно змінить ваше життя, Водолії. Цілком можливо, що ви притягнете до себе кармічних особистостей, на краще чи на гірше. Цей досвід і ці стосунки можуть змусити вас побачити власну темну сторону.

Дехто з вас може відчувати глибоку тугу або голод до самореалізації, та прагнути більшого особистого задоволення, ніж будь-коли раніше. Однак зараз було б розумно глибоко осмислити все, що формувало вас до цього моменту життя, і оцінити, що принесе вам користь у перспективі.

Гороскоп для чоловіків – Водолії / Фото freepik

Риби (18 лютого – 20 березня).

Ви маєте величезну внутрішню глибину, Риби. Ваша душа схожа на бездонне море, що переміщує вас за течіями, як океанські хвилі. Зараз ви, можливо, помітите, що більше уваги приділяєте своїм найглибшим і найтемнішим страхам, тривогам, вразливим місцям і емоціям.

Якщо ви хочете звільнитися від будь-яких негативних моделей поведінки, скористайтеся цим часом, щоб зазирнути всередину себе і знайти здорові способи зробити це.

Гороскоп для чоловіків – Риби / Фото freepik