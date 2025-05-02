2 травня Девід Бекхем відзначає день народження. Йому – 50 років. І з цієї нагоди 24 Канал зосередить свою увагу на тренуваннях і раціоні зірки футболу, посилаючись на портал AugustMan.

Варте уваги Тренер радить саме ці 4 вправи, щоб спалювати жир на животі

Як тренується Девід Бекхем

Кардіо завжди супроводжували Девіда Бекхема. Як під час його футбольної кар'єри, так і нині. Він також використовує підхід "фітнес-перекусів", що дозволяє йому залишатись у такій фантастичній формі у 50 років. Вони передбачають заняття різними видами фізичної активності впродовж дня, а не виконанню всього за раз.

Крім того, Бекхем обожнює кататись на велосипеді та тренуватись просто неба. Також він не гребує роботою біля дому, до прикладу, косить газон. А ще – вигулює собак, ходить у походи на вихідних.

Якщо ми говоримо про фітнес-рутину Девіда Бекхема, то вона теж досить інтенсивна. Він чергує різні види діяльності: різні вправи на зміцнення рук, а також HIIT упродовж тижня. Розберімо його тренування по днях.

Понеділок: викладаємось на повну

Своє тренування Бекхем починає зі швидкої розминки. Мовиться про 5 хвилин розтяжки та 20 хвилин пробіжки. Після цього на нього очікує кругове тренування:

штовхання санчат (5 підходів по 45 метрів);

відтискання (3 підходи по 20 повторень);

махи канатами (3 підходи по 30 секунд);

махи гирями (3 підходи по 20 повторень);

присідання з гирею (3 підходи по 20 повторень).

Вівторок: день бігу

Щовівторка у Девіда Бекхема лише біг і піт. Він робить 10 підходів по 55 метрів вперед і 55 метрів назад. Після завершення підходу він відпочиває упродовж п'яти хвилин. Якщо потрібно, то продовжує кругове тренування.

Середа: інтенсивне тренування

Починається день так само, як і понеділок. Спочатку розминка та біг. А після цього – кругове тренування, в яке входить:

присідання зі стрибками (5 підходів по 40 повторень);

відтискання (5 підходів по 30 повторень);

підіймання ніг (5 підходів по 20 повторень);

берпі (5 підходів по 5 повторень);

відтискання від планки (5 підходів по 10 повторень).

Крім того, Девід виконує HIIT-тренування. До прикладу, кидає м'яч, щоб зосередитись на своєму пресі, а також залишатись гнучким якомога довше.

Девід Бекхем обожнює відтискатися: дивіться відео

Четвер: знову біг

Девід Бекхем обожнює чергувати свої тренування: в один день – інтенсивні вправи, а на другий – просто біг. Щочетверга він поєднує біг з 30 серіями спринтерських забігів з 20-секундними інтервалами.

П'ятниця: кардіо

Передовсім він виконує 20 – 30-хвилинне кардіотренування на біговій доріжці. Також Бекхем урізноманітнює його пішими прогулянками, скелелазінням, змішаними бойовими мистецтвами, а також йогою.

Субота та неділя: відпочинок

На вихідних Девід відпочиває, щоб відновитись та бути готовим до нового тижня. Але це не про лежання на дивані. Він може піти в похід зі своїми дітьми або собаками.

Дієта Девіда Бекхема

Так, ми знаємо, що левова частка успіху полягає в тому, що ми їмо. Це розуміє і Девід Бекхем. Він приділяє неабияку увагу раціону, щоб залишатись у формі та бути здоровим. Він дотримується чистої дієти з низьким вмістом жирів, а також їсть багато нежирних білків і овочів.

Що входить до раціону Девіда Бекхема:

Сніданок – сирний омлет для початку дня;

Обід – курка та овочі (цвітна капуста, шпинат, броколі), приготовані на оливковій олії;

Перекуси – горіхи, йогурт, трав'яні енергетичні напої;

Вечеря – курка або риба та листові овочі;

Чітміл – панкейки.

Девід Бекхем готує панкейки: дивіться відео

Що не їсть Девід Бекхем

Білий хліб;

Крупи;

Рис;

Оброблені продукти;

Неправильна їжа;

Біологічно активні добавки.

Дивіться також Яку мінімальну кількість відтискань ви повинні робити у вашому віці

Девід Бекхем – той, хто надихає нас ставати кращою версією себе вчорашнього. Нехай його тренувальна рутина стане частиною вашого життя. Перегляньте свій раціон. І ви однозначно побачите зміни, які припадуть вам до душі.