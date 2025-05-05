Токсичную и темную энергию сейчас притягивают Весы и Скорпионы: гороскоп на неделю для мужчин

Плутон, планета интенсивности, начала ретроградное движение 4 мая, побуждая нас к внутренней трансформации и перерождению. Следовательно, на этой неделе, с 5 по 11 мая, ожидаемы качели.

Это означает широкий спектр переживаний – от радостного настроения до пагубных неприятностей. А что будет именно с вашим знаком Зодиака – читайте в гороскопе от People на 24 Канал.

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Мужской гороскоп на неделю с 5 по 11 мая 2025 года

Овен (20 марта – 19 апреля).

Овны, вы уделяете больше внимания своим друзьям и сообществам. Возможно, вы заметили, что через них вы притягиваете глубокие, интенсивные или даже шокирующие связи и опыт. Некоторые из вас хотят глубоких изменений и надеются на более полноценные связи, другие же могут заметить, что их окружают очень влиятельные и успешные люди.

На этой неделе вы можете чувствовать себя более рефлективным относительно того, с кем вы выбираете общаться. И, возможно, вы увидите в людях другую сторону, скрытую ранее.

Гороскоп для мужчин – Овны / Фото freepik

Телец (19 апреля – 20 мая).

Вы, Тельцы, больше внимания уделяете своей профессиональной деятельности и амбициям. Возможно, будут возможности взлететь выше по корпоративной лестнице или достичь больших высот во власти.

Некоторые могут иметь дело с борьбой за власть с боссами или авторитетными лицами, тогда как другие могут потребовать больших изменений в своей карьере, поскольку траектория движения больше не удовлетворяет их на глубинных уровнях. Поэтому обдумайте свой путь и доверьтесь интуиции.

Гороскоп для мужчин – Тельцы / Фото freepik

Близнецы (20 мая – 20 июня).

Близнецы будут чувствовать, что им хотелось выйти за рамки привычного и открыть для себя новые горизонты. Возможно, вы хотите больших перемен, стремитесь к приключениям во всех сферах своей жизни.

Кто-то, возможно, почувствует себя растерянным, не зная, как найти более полноценные пути и набраться смелости, чтобы сделать шаг в неизвестное. Сейчас подумайте, как вы можете глубже заглянуть в тайны жизни и достичь большей мудрости.

Гороскоп для мужчин – Близнецы / Фото freepik

Рак (20 июня – 22 июля).

Вселенная, безусловно, уделила Ракам много интенсивного внимания, в частности отношениям значимого характера. Но вам самим большее внимание следует уделять доверию, уязвимости, сексуальности и вопросам богатства.

Сейчас вы можете почувствовать, что делаете прорыв в поиске способов более глубокого раскрытия себя – или же наоборот, почувствовать себя более замкнутым и нереализованным, потому что кто-то важный не идет вам навстречу.

Гороскоп для мужчин – Раки / Фото freepik

Лев (22 июля – 22 августа).

Как бы вы ни ненавидели ультиматумы от людей, Львы, но, возможно, в эти дни все чаще будет возникать ощущение, что в отношениях – все или ничего. Оттенки серого уже просто неуместны. Если вы собираетесь сотрудничать с кем-то, независимо от того, ли в романтическом или профессиональном смысле, вы должны знать, что они полностью согласны.

Вы также можете притягивать к себе интенсивные, драматические переживания или оказаться в кармической паутине, из которой, кажется, нельзя вырваться. Также сейчас вы можете получить отсрочку от некоторых важных уроков.

Гороскоп для мужчин – Львы / Фото freepik

Дева (22 августа – 22 сентября).

Вы, Девы, являетесь одним из самых трудолюбивых и настойчивых знаков Зодиака. Эти тенденции усиливаются сейчас, и могут касаться вашей производительности или рабочей жизни. Она может постоянно трансформироваться и развиваться у вас на глазах.

Возможно, вы также сможете в корне изменить свои привычки, паттерны и обязанности, которые не соответствуют вашему высшему благу и лучшему пониманию баланса между работой и личной жизнью. Образно говоря, сожгите то, что вам не служит, и найдите способ делать все лучше, чем раньше.

Гороскоп для мужчин – Девы / Фото freepik

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Весы (22 сентября – 22 октября).

Изучение своей страсти и сердечных желаний всегда было важным для вас, Весы, и сейчас вы притягиваете к себе очень интенсивный и потенциально трансформационный опыт. В вашей душе пылает огонь любви, творчества, красоты и удовольствия. Вы можете обнаружить, что по-настоящему исследуете и осмысливаете их на глубоких уровнях.

Но также вы можете почувствовать себя нереализованным и обнаружить, что притягиваете к себе темную, токсичную энергию. Сейчас поразмышляйте над тем, где вы и как вы можете подойти ко всем этим вопросам с правдой и светом.

Гороскоп для мужчин – Весы / Фото freepik

Скорпион (22 октября – 21 ноября).

Заглядывать в свои скрытые глубины, эмоции и прошлое для вас, Скорпионов, естественно. Сейчас вы почувствуете глубокое восприятие себя и других. Темная и теневая сторона жизни и вашей души завораживает вас как наркотик. Вы можете заметить, что вокруг вашего дома или семьи наблюдается напряженность.

Лучшее, что вы можете сделать сейчас – оценить все, что произошло, чтобы превратить себя в шедевр и освободиться от любых шаблонов и травм, которые отягощают вашу душу и эмоции.

Гороскоп для мужчин – Скорпионы / Фото freepik

Стрелец (22 ноября – 21 декабря).

Из всех знаков зодиака Стрельцы – едва ли не самые страстные в своих идеях и философии жизни. Вы также любите общаться, обмениваться мнениями и искать новые горизонты и приключения. Сейчас, кажется, растет интенсивность вокруг всего этого.

В ближайшее время подумайте, как вы можете использовать этот свой громкий голос, чтобы трансформировать мир вокруг себя и оставить влияние, который резонирует, как гром среди ясного неба.

Гороскоп для мужчин – Стрельцы / Фото freepik

Козерог (21 декабря – 19 января).

Козероги, вы любите держать свои финансы в порядке, и во многом вы искусный стратег, поэтому знаете, что сбережения и планирование на долгосрочную перспективу – это методы достижения успеха. Сейчас вы, скорее всего, почувствуете повышенное внимание к деньгам и ресурсам, которые считаете важными и ценными.

Если в вашей жизни с этим трудности, сейчас самое время совершить революцию в себе, найдя новые пути к процветанию. А те, кто уже стоит на пороге богатства, могут увидеть его рост.

Гороскоп для мужчин – Козероги / Фото freepik

Водолей (19 января – 18 февраля).

Вы находитесь в начале цикла, который в корне изменит вашу жизнь, Водолеи. Вполне возможно, что вы притянете к себе кармических личностей, к лучшему или к худшему. Этот опыт и эти отношения могут заставить вас увидеть собственную темную сторону.

Некоторые из вас могут испытывать глубокую тоску или голод к самореализации, и стремиться к большему личному удовлетворению, чем когда-либо прежде. Однако сейчас было бы разумно глубоко осмыслить все, что формировало вас до этого момента жизни, и оценить, что принесет вам пользу в перспективе.

Гороскоп для мужчин – Водолеи / Фото freepik

Рыбы (18 февраля – 20 марта).

Вы имеете огромную внутреннюю глубину, Рыбы. Ваша душа похожа на бездонное море, что перемещает вас по течениям, как океанские волны. Сейчас вы, возможно, заметите, что больше внимания уделяете своим самым глубоким и самым темным страхам, тревогам, уязвимым местам и эмоциям.

Если вы хотите освободиться от любых негативных моделей поведения, воспользуйтесь этим временем, чтобы заглянуть внутрь себя и найти здоровые способы сделать это.

Гороскоп для мужчин – Рыбы / Фото freepik