Повний місяць перебуватиме у Скорпіоні, а це означає пов'язаність з інтимністю та сексуальністю. Астролог Кайл Томас розповів, як відчує його кожен із нас, пише 24 Канал із посиланням на People.

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Томас каже, що в цей час деякі люди можуть виграти великий куш, тоді як інші зазнають невдачі. Тому слід остерігатися імпульсивності, необачності та зривів. А от напруженості та збудження, мабуть, таки не уникнути. Ось що він радить кожному знаку Зодіаку:

Повний місяць перебуватиме у Скорпіоні, а це означає пов'язаність з інтимністю та сексуальністю / Фото freepik