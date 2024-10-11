Гуру з тіктока стверджує, що її "геніальний" лайфхак економить купу грошей щомісяця

З наближенням зимових місяців – і, що традиційно у цю пору, збільшення витрат – багато людей замислюються, як краще планувати свій бюджет. Одна жінка у тіктоці поділилася простим способом.

Дійсно, як би ми не старалися вкластися у місячний бюджет, цей процес часто буває складним, пише Express, та без гарантованого успішного результату. Людині майже завжди потрібно більше грошей, ніж у неї є.

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Кмітлива жінка розповіла, як керувати своїми фінансами заощадливо

Комуналка, їжа, інші повсякденні речі, які нам потрібні, щоб жити – все це витрати. Тож не дивно, що гроші мають здатність швидко закінчуватися. Але одна кмітлива жінка розповіла, що знає спосіб керувати своїми фінансами заощадливо.

Міллі, відома в тіктоці як budgetwithmilly, у своєму відео каже, що використовує "спеціальну техніку бюджетування", щоб максимально ефективно використовувати свої гроші щомісяця. І ця техніка гарантує, що зарплати жінки у 2000 фунтів вистачить надовго.

Вона називає цей метод "70/20/10".

За схемою, можна витратити 70% зарплати (у випадку Міллі це 1400 фунтів) на оренду, їжу та комунальні послуги. При цьому жінка використовує окрему папку для грошей, щоб відстежувати витрати. Вона каже, що коли бачить і тримає гроші в руках, то більш відповідально витрачає їх.

Вкластися в місячний бюджет завжди складно, і от тікток пропонує лайфхак: дивіться відео budgetwithmilly

20% Міллі відкладає, і для цього використовує спеціальний блокнот, щоб не занурюватися у свій банківський рахунок. І з його допомогою наочно відстежує свій прогрес.

А 10% жінка теж відкладає, але на поточні свої бажання – це, наприклад, обід із друзями або відпочинок із родиною.

Багато користувачів тіктока поставили лайки цьому відео. Хоча дехто помітив математичні помилки у підрахунках Міллі, а інші зауважували, що жінка не може жити в Лондоні, оскільки там оренда не коштує менше за 1000 фунтів стерлінгів щомісяця.

Хоча на це знаходилися й відповіді: "Не живи там, якщо не можеш собі цього дозволити. Все просто". А загалом метод Міллі – "це чудовий спосіб навчитися планувати бюджет". Утім, це "якщо ти отримуєш 2000 фунтів на місяць".