А якщо компанія скорочуватиме робочі місця, то тут якраз звернуть увагу на вас. Натомість розумний вигляд на роботі, пише GQ, створює багато переваг, серед яких може бути і вища зарплата, і цікавіші завдання.

Дивіться також Цю книгу Білл Гейтс рекомендує для того, щоб ви навчилися не обмежувати свій успіх

Розумний вигляд на роботі: що можна зробити, щоб досягти цього

Якщо вас сприймають як компетентного і надійного, ви також маєте більше шансів на підвищення, більше свободи у роботі, і вас більше цінуватимуть. Тому краще не приховувати свій інтелект. А є навіть 5 речей, які ви можете зробити, щоб здаватися ще більш розумним.

Готуйтеся. Випити кави й дозволити своїм думкам мандрувати ви завжди встигнете. Доцільніше зробити дослідження заздалегідь і добре готуватися до зустрічей і презентацій. Перегляньте документи (ще раз і ще, якщо треба), з'ясуйте всі потрібні цифри та довідкову інформацію, щоб ви могли долучитися до дискусії та висунути аргументи. Все це допоможе іншим запам'ятати вас.

Випити кави й дозволити своїм думкам мандрувати ви завжди встигнете. Доцільніше зробити дослідження заздалегідь і добре готуватися до зустрічей і презентацій. Перегляньте документи (ще раз і ще, якщо треба), з'ясуйте всі потрібні цифри та довідкову інформацію, щоб ви могли долучитися до дискусії та висунути аргументи. Все це допоможе іншим запам'ятати вас. Спілкуйтеся чітко. Ніхто не любить людей, які у розмові не переходять до суті чи безкінечно ходять колами. Також використання численних іноземних слів, особливо не знаючи їхнього значення, не надає вам розумного вигляду. Краще формулювати власні думки чітко і зрозуміло. Обмежуйтеся тим, що є важливим і доречним, зосередьтеся на суті. Справді розумні люди мають здатність викладати навіть складні та заплутані теми просто і зрозуміло.

І зауважте: важливо не тільки говорити, а й давати іншим можливість висловитися. Якщо ви активно слухаєте, ви виглядаєте більш компетентним. Також ставте питання – це не тільки показує вашу зацікавленість, але й сигналізує, що ви критично мислите.

Не приховуйте свій інтелект на роботі та робіть навіть більше, щоб мати ще більш розумний вигляд / Фото freepik