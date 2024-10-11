Гуру из тиктока утверждает, что ее "гениальный" лайфхак экономит кучу денег ежемесячно

С приближением зимних месяцев – и, что традиционно в эту пору, увеличения расходов – многие люди задумываются, как лучше планировать свой бюджет. Одна женщина в тиктоке поделилась простым способом.

Действительно, как бы мы ни старались уложиться в месячный бюджет, этот процесс часто бывает сложным, пишет Express, и без гарантированного успешного результата. Человеку почти всегда нужно больше денег, чем у него есть.

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Сообразительная женщина рассказала, как управлять своими финансами экономно

Коммуналка, еда, другие повседневные вещи, которые нам нужны, чтобы жить – все это расходы. Не удивительно, что деньги имеют способность быстро заканчиваться. Но одна сообразительная женщина рассказала, что знает способ управлять своими финансами экономно.

Милли, известная в тиктоке как budgetwithmilly, в своем видео говорит, что использует "специальную технику бюджетирования", чтобы максимально эффективно использовать свои деньги ежемесячно. И эта техника гарантирует, что зарплаты женщины в 2000 фунтов хватит надолго.

Она называет этот метод "70/20/10".

По схеме, можно потратить 70% зарплаты (в случае Милли это 1400 фунтов) на аренду, еду и коммунальные услуги. При этом женщина использует отдельную папку для денег, чтобы отслеживать расходы. Она говорит, что когда видит и держит деньги в руках, то более ответственно тратит их.

Уложиться в месячный бюджет всегда сложно, и вот тикток предлагает лайфхак: смотрите видео budgetwithmilly

20% Милли откладывает, и для этого использует специальный блокнот, чтобы не погружаться в свой банковский счет. И с его помощью наглядно отслеживает свой прогресс.

А 10% женщина тоже откладывает, но на текущие свои желания – это, например, обед с друзьями или отдых с семьей.

Многие пользователи тиктока поставили лайки этому видео. Хотя некоторые заметили математические ошибки в подсчетах Милли, а другие замечали, что женщина не может жить в Лондоне, поскольку там аренда не стоит меньше 1000 фунтов стерлингов ежемесячно.

Хотя на это находились и ответы: "Не живи там, если не можешь себе этого позволить. Все просто". А в целом метод Милли – "это отличный способ научиться планировать бюджет". Впрочем, это "если ты получаешь 2000 фунтов в месяц".