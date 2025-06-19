Тож хіба не цікаво дізнатися, який рейтинг найкращих ароматів року склали експерти з парфумерії? 24 Канал із посиланням на Maxim розповість про це докладніше.

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Ось найкращі чоловічі парфуми у 2025, за версією The Fragrance Foundation

Експерти з The Fragrance Foundation визначили 10 найкращих чоловічих парфумів року в різних категоріях.

Мабуть, жоден бренд парфумів не досягнув більшого успіху, ніж Tom Ford. Він посів перші місця у 2 номінаціях: Tom Ford Bois Pacifique в категорії "Чоловіча розкіш" та Tom Ford Black Lacquer в категорії "Ультрарозкіш".

в категорії "Чоловіча розкіш" та в категорії "Ультрарозкіш". Класичний аромат Polo 67 з нотками ветівера та ананаса від Ralph Lauren посів 1 місце в категорії "Престиж для чоловіків". А президентка Fragrance Foundation Лінда Леві вшанувала самого культового дизайнера Ральфа Лорена званням "Зал слави".

Рейтинг найкращих ароматів 2025 року склали експерти з The Fragrance Foundation / Фото виробників