Чоловік послухався поради своєї дівчини й круто змінив зовнішність завдяки барберу

Чоловік з проріділим волоссям набув кардинально іншого вигляду після короткого візиту до барбера. Щоправда, для цього йому довелося кілька годин провести у подорожі.

Сам клієнт розповів, як він їхав ці години, щоб підстригтися саме у nguyensteadycutting (це нік барбера у тіктоці). А все тому, як пише Daily Star, що його дівчина знайшла цього фахівця в мережі.

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Чоловік вражений після перетворення у популярного барбера

Цей хлопець пройшов буквально кілометри, щоб підстригтися. За порадою своєї дівчини, він звернувся до конкретного барбера, бо хотів виглядати свіжо на весіллі своєї сестри.

У розмові з перукарем чоловік показав свою проріділу лінію волосся. Барбер, який може похвалитися 1,2 мільйона підписників у тіктоці, своєю чергою показав відео перетворення.

Барбер круто змінив хлопця у своєму кріслі: дивіться відео nguyensteadycutting

Кліп починається з того, що хлопець сидить у кріслі й демонструє свої локони. А закінчується приголомшливим і приголомшеним виглядом перетвореного клієнта.

Боже мій, ти збожеволів. Це я? Дівчинко, у мене нова зачіска,

– вигукує він.

Круто оформлена борода також прийшла в комплекті. З моменту публікації відео зібрало понад 4 мільйони вподобань і під 30 тисяч коментарів. До прикладу: