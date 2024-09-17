Мужчина последовал совету своей девушки и круто изменил внешность благодаря барберу

Мужчина с прореженными волосами стал выглядеть кардинально по-другому после короткого визита к барберу. Правда, для этого ему пришлось несколько часов провести в путешествии.

Сам клиент рассказал, как он ехал эти часы, чтобы подстричься именно к nguyensteadycutting (это ник барбера в тиктоке). А все потому, как пишет Daily Star, что его девушка нашла этого специалиста в сети.

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Мужчина поражен после превращения у популярного барбера

Этот парень прошел буквально километры, чтобы подстричься. По совету своей девушки, он обратился к конкретному барберу, потому что хотел выглядеть свежо на свадьбе своей сестры.

В разговоре с парикмахером мужчина показал свою прореженную линию волос. Барбер, который может похвастаться 1,2 миллиона подписчиков в тиктоке, в свою очередь показал видео преобразования.

Барбер круто изменил парня в своем кресле: смотрите видео nguyensteadycutting

Клип начинается с того, что парень сидит в кресле и демонстрирует свои локоны. А заканчивается потрясающим и потрясенным видом преображенного клиента.

Боже мой, ты сошел с ума. Это я? Девочка, у меня новая прическа,

– восклицает он.

Круто оформленная борода также пришла в комплекте. С момента публикации видео собрало более 4 миллионов лайков и под 30 тысяч комментариев. К примеру: