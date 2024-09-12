Справді, татуювання можуть вимагати багато грошей і самовіддачі. Але це не завадило колишньому шеф-кухарю Ремі з Канади – він витратив цілий статок і, схоже, ще далеко не закінчив.

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Тату-мандрівка у 16 років та 115 тисяч фунтів стерлінгів

У нещодавньому пості в інстаграмі Ремі показав, як далеко він зайшов. Його понад сотня тисяч шанувальників побачили фото, де чоловік у стані "до" (16 років тому) і, для порівняння, "після".

На старому знімку, здається, у Ремі немає жодного тату, хіба що кілька пірсингів на обличчі.

Я не часто про це говорю, але колись у своєму житті я більш-менш махнув на себе рукою. Життя стало зайнятим, легко загубити себе в метушні. Я був захоплений турботою про все і про всіх, окрім себе, і на деякий час зовсім втратив себе,

– розповів Ремі у дописі.

І пояснив, що відтоді жив у постійній боротьбі, але зараз він відчуває себе у найкращій формі за все життя – як зовні, так і всередині.

Ремі "до" і "після" / Світлина з інстаграму ephemeral__remy

Нове фото, де на тілі Ремі майже не залишилося місця для чорнила, мало б це ілюструвати.

До слова, про Ремі Шанувальник екстремальних модифікацій тіла показав химерний трюк, який він вміє робити з язиком

Ремі також виглядає більш підтягнутим, він раніше писав про свою відданість спортзалу в останні роки. Чоловік поділився досвідом своєї трансформації, і це залишило багатьох шанувальників у захваті.