Справді, татуювання можуть вимагати багато грошей і самовіддачі. Але це не завадило колишньому шеф-кухарю Ремі з Канади – він витратив цілий статок і, схоже, ще далеко не закінчив.
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Тату-мандрівка у 16 років та 115 тисяч фунтів стерлінгів
У нещодавньому пості в інстаграмі Ремі показав, як далеко він зайшов. Його понад сотня тисяч шанувальників побачили фото, де чоловік у стані "до" (16 років тому) і, для порівняння, "після".
На старому знімку, здається, у Ремі немає жодного тату, хіба що кілька пірсингів на обличчі.
Я не часто про це говорю, але колись у своєму житті я більш-менш махнув на себе рукою. Життя стало зайнятим, легко загубити себе в метушні. Я був захоплений турботою про все і про всіх, окрім себе, і на деякий час зовсім втратив себе,
– розповів Ремі у дописі.
І пояснив, що відтоді жив у постійній боротьбі, але зараз він відчуває себе у найкращій формі за все життя – як зовні, так і всередині.
Ремі "до" і "після" / Світлина з інстаграму ephemeral__remy
Нове фото, де на тілі Ремі майже не залишилося місця для чорнила, мало б це ілюструвати.
До слова, про Ремі Шанувальник екстремальних модифікацій тіла показав химерний трюк, який він вміє робити з язиком
Ремі також виглядає більш підтягнутим, він раніше писав про свою відданість спортзалу в останні роки. Чоловік поділився досвідом своєї трансформації, і це залишило багатьох шанувальників у захваті.
- "Дякую, що поділився. Все, ким ми були, веде нас до того, ким ми є".
- "Сяйво справжнє. Ви продовжуєте надихати".
- "Чорт, чувак. Ти пройшов довгий шлях. Я не знаю тебе, але я пишаюся тобою".
- "Радий за тебе, брате".