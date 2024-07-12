Одна з дівчат "Плейбой" розповіла жорстоку правду про життя у будинку Гефнера

Життя в сумнозвісному особняку Г'ю Гефнера "Плейбой" пропонувало чимало привілеїв. Мовиться про окрему кімнату для відеоігор, власного шеф-кухаря та нескінченні вечірки зі знаменитостями.

Але був і суттєвий мінус, за словами однієї з колишніх "подружок" Г'ю Гефнера. Холлі Медісон, яка зустрічалася з бароном софт-порно протягом семи років, згадує, що їй ніколи не дозволяли взяти лікарняний, бо якщо вона це робила, її миттєво замінювали. У своєму подкасті Girls Next Level вона пояснює, що всі сім років боялася захворіти.

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Темна сторона особняка "Плейбой"

Я жила в одній кімнаті з Гефом і ніколи не відчувала, що можу захворіти. Було кілька разів, коли мені робили операцію, і я не могла вийти на вулицю в ту ніч. Я взяла пару вихідних, і це було для мене підкріпленням, тому що обидва рази він поселив нову дівчину в будинку за моєю спиною,

– зауважила вона.

Дуже часто, додає Холлі, новою дівчиною був хтось, кого вона ніколи раніше не зустрічала. У тих рідкісних випадках, коли вона нездужала, чи то від звичайного вірусу, чи то після косметичної операції, її виганяли у вільну спальню.

Ночами, коли вона спала в іншій кімнаті, Холлі хвилювалася, що хтось інший доторкнеться до її особистих речей, які вона зберігала в кімнаті Гефнера. Вона продовжувала: "Всі ці дівчата ходять по кімнаті, яка також є моєю, з моїми речами".

Холлі була "кроликом Плейбой" / Фото з інстаграму Медісон

Інші кімнати теж не завжди були найчистішими. Інша "подружка" Гефнера, Ізабелла Сент-Джеймс, написала у своїх мемуарах 2006 року "Кролячі історії", що Гефнер не любив витрачати гроші на облаштування, і кімнати були заповнені старими і часто брудними речами.

У кожній спальні були невідповідні, випадкові предмети меблів. Це виглядало так, ніби хтось пішов у благодійний магазин і купив найнеобхідніше для кожної кімнати,

– написала Ізабелла.

Вона додала, що матраци на їхніх ліжках були огидні – старі, зношені і в плямах. Постільна білизна теж була не в найкращому стані.

Що ще гірше, в приватних приміщеннях гламурного особняка часто було дуже смердюче.

"Усе в особняку здавалося старим і затхлим, а домашній пес Арчі регулярно справляв потребу на штори в коридорі, додаючи до загального запаху гниття ще й сильний запах сечі", – додала вона.

Як Холлі з'явилась у житті Гефнера

Холлі познайомилася з Гефнером, коли їй був лише 21 рік, коли її запросив на одну з сумнозвісних вечірок порновидавця його лікар.

"Думаю, мене тягнуло бути в центрі уваги, тому що я відчувала, що якщо зможу стати знаменитою, то це буде коротким шляхом до відчуття зв'язку з людьми", – зізналася вона в програмі "Секрети Плейбоя".

Вона не відчувала фізичного потягу до Гефнера, якому тоді було близько п'ятдесяти років, але зізналася, що "вважала його дуже чарівним".

Холлі, яка підробляла офіціанткою в Hooters і моделлю на пів ставки, швидко стала "особливою" або головною дівчиною Гефнера. Але вона відчувала неймовірний тиск конкуренції з суперницями, морила себе голодом, поки не стала "палицею", щоб відповідати його ідеалу худорлявої, але пишногрудої блондинки-супутниці.

Озираючись назад, Холлі розповіла, що під час роботи з Гефнером вона страждала від серйозних проблем зі сприйняттям свого тіла. Описуючи момент, коли вона була зображена в одному з його фірмових костюмів "Зайчика", вона згадувала: "Я подивилася на себе в такому вигляді і жахнулася".

Вона зізналася, що під впливом культури "Плейбоя" у неї склалося абсолютно викривлене уявлення про те, як вона насправді виглядає. Вона продовжила: "Я думала, що набрала вагу, думала, що не дотримувалася дієти, думала, що мої стегна величезні. Я думала: "Мені потрібно скинути принаймні п'ять кілограмів".

Холлі Медісон колись була подружкою Гефнера / Фото з інстаграму Медісон

Вона розповіла, як Гефнер дав їй сильне снодійне в одну з перших ночей з ним. Він сказав їй, що снодійне, яке на той час вже кілька років було незаконним у США, раніше називалося "відкривачем стегон".

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Холлі сказала, що відчувала себе "в пастці" деяких суворих правил Гефнера, згадуючи, що він "розлютився" після того, як вона спробувала зробити коротку зачіску. Він кричав на неї та сказав, що вона виглядає старою, жорсткою та дешевою.