Мілла Софія може похвалитися понад 160 000 підписників в інстаграмі. Така аудиторія набігла через її сліпучі фотографії. Трішки раніше вона здивувала шанувальників своїми знімками у футбольній формі. Зображена у зухвалому кроп-топі та шортах, Мілла виглядала природно приголомшливо, позуючи із зав'язаним у хвіст волоссям.

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Користувачі мережі не побачили, що не так

Однак, глядачам рекомендується бути обережними, оскільки блондинка не є такою, якою здається. Мілла, на розчарування багатьох, є продуктом штучного інтелекту, але її вигаданий статус, здається, не стримує її постійно зростаючу фанатську базу.

24-річна "віртуальна дівчина з Гельсінкі" вже давно зачаровує своїм існуванням тисячі людей. І вона не втомлюється робити це у різних образах.

Мілла Софія позує у спортивній формі / Фото з інстаграму Софії

Й оскільки 10 липня відбувся матч між Нідерландами та Англією, ми звернули увагу на знімок на футбольну тематику. Останній набрав понад кілька тисяч лайків, а також безліч коментарів. Шанувальники не гаяли часу, ділячись своїми думками. Багатьом було цікаво побачити, як вона демонструє свої навички на полі.

Серед коментарів один шанувальник написав: "Я б пограв з тобою у футбол". Інший зухвало заявив: "Тобі є місце в моїй команді, прекрасна спортсменка". Тим часом ще один шанувальник додав: "Незалежно від того, як ти одягаєшся, ти завжди будеш красивою і чарівною! Ти чудова дівчина!"

У мережі не підозрюють, що вона – творіння ШІ / Фото з інстаграму Софії

У профілі Мілли чітко вказано, що вона створена штучним інтелектом, проте деякі люди не можуть не скаржитися на це. Минулого року з'явилися твердження, що CGI-приголомшлива красуня пропагує недосяжні ідеали краси для жінок.

Творець і агент вірусної AI-сенсації в соціальних мережах відреагував на критику. У розмові з Independent анонімний натхненник з Фінляндії сказав: "Впливові особи в соціальних мережах постійно редагують і розфарбовують свій контент, і різні фільтри користуються популярністю".

Завдяки своїм захопливим постам Мілла зібрала величезну фан-базу. За допомогою штучного інтелекту вона хизується неможливо підтягнутою талією, демонструє глибоке декольте і навіть занурюється в супергеройські образи.

Надто ідеальна Мілла Софія / Фото з інстаграму Софії

Шанувальники настільки захоплені її вражаючими фотографіями, що часто не помічають, що вона не є реальною людиною. І саме це викликає ажіотаж серед деяких користувачів соціальних мереж.

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Дехто побоюється, що молоді жінки почнуть порівнювати себе з творіннями, що призведе до відчуття власної неадекватності.