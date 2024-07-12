Одна из девушек "Плейбой" рассказала жестокую правду о жизни в доме Хефнера

Жизнь в печально известном особняке Хью Хефнера "Плейбой" предлагала немало привилегий. Речь идет об отдельной комнате для видеоигр, собственном шеф-поваре и бесконечных вечеринках со знаменитостями.

Но был и существенный минус, по словам одной из бывших "подружек" Хью Хефнера. Холли Мэдисон, которая встречалась с бароном софт-порно на протяжении семи лет, вспоминает, что ей никогда не позволяли взять больничный, потому что если она это делала, ее мгновенно заменяли. В своем подкасте Girls Next Level она объясняет, что все семь лет боялась заболеть.

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Темная сторона особняка "Плейбой"

Я жила в одной комнате с Хефом и никогда не чувствовала, что могу заболеть. Было несколько раз, когда мне делали операцию, и я не могла выйти на улицу в ту ночь. Я взяла пару выходных, и это было для меня подкреплением, потому что оба раза он поселил новую девушку в доме за моей спиной,

– заметила она.

Очень часто, добавляет Холли, новой девушкой был кто-то, кого она никогда раньше не встречала. В тех редких случаях, когда она недомогала, то ли от обычного вируса, то ли после косметической операции, ее выгоняли в свободную спальню.

По ночам, когда она спала в другой комнате, Холли волновалась, что кто-то другой прикоснется к ее личным вещам, которые она хранила в комнате Хефнера. Она продолжала: "Все эти девушки ходят по комнате, которая также является моей, с моими вещами".

Холли была "кроликом Плейбой" / Фото из инстаграма Мэдисон

Другие комнаты тоже не всегда были самыми чистыми. Другая "подружка" Хефнера, Изабелла Сент-Джеймс, написала в своих мемуарах 2006 года "Кроличьи истории", что Хефнер не любил тратить деньги на обустройство, и комнаты были заполнены старыми и часто грязными вещами.

В каждой спальне были неподходящие, случайные предметы мебели. Это выглядело так, будто кто-то пошел в благотворительный магазин и купил самое необходимое для каждой комнаты,

– написала Изабелла.

Она добавила, что матрасы на их кроватях были отвратительные – старые, изношенные и в пятнах. Постельное белье тоже было не в лучшем состоянии.

Что еще хуже, в частных помещениях гламурного особняка часто было очень вонюче.

"Все в особняке казалось старым и затхлым, а домашний пес Арчи регулярно справлял нужду на шторы в коридоре, добавляя к общему запаху гниения еще и сильный запах мочи", – добавила она.

Как Холли появилась в жизни Хефнера

Холли познакомилась с Хефнером, когда ей был всего 21 год, когда ее пригласил на одну из печально известных вечеринок порноиздателя его врач.

"Думаю, меня тянуло быть в центре внимания, потому что я чувствовала, что если смогу стать знаменитой, то это будет коротким путем к ощущению связи с людьми", – призналась она в программе "Секреты Плейбоя".

Она не испытывала физического влечения к Хефнеру, которому тогда было около пятидесяти лет, но призналась, что "считала его очень обаятельным".

Холли, которая подрабатывала официанткой в Hooters и моделью на пол ставки, быстро стала "особенной" или главной девушкой Хефнера. Но она испытывала невероятное давление конкуренции с соперницами, морила себя голодом, пока не стала "палкой", чтобы соответствовать его идеалу худощавой, но пышногрудой блондинки-спутницы.

Оглядываясь назад, Холли рассказала, что во время работы с Хефнером она страдала от серьезных проблем с восприятием своего тела. Описывая момент, когда она была изображена в одном из его фирменных костюмов "Зайчика", она вспоминала: "Я посмотрела на себя в таком виде и ужаснулась".

Она призналась, что под влиянием культуры "Плейбоя" у нее сложилось абсолютно искаженное представление о том, как она на самом деле выглядит. Она продолжила: "Я думала, что набрала вес, думала, что не придерживалась диеты, думала, что мои бедра огромные. Я думала: "Мне нужно сбросить по крайней мере пять килограммов".

Холли Мэдисон когда-то была подружкой Хефнера / Фото из инстаграма Мэдисон

Она рассказала, как Хефнер дал ей сильное снотворное в одну из первых ночей с ним. Он сказал ей, что снотворное, которое в то время уже несколько лет было незаконным в США, раньше называлось "открывателем бедер".

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Холли сказала, что чувствовала себя "в ловушке" некоторых строгих правил Хефнера, вспоминая, что он "разозлился" после того, как она попыталась сделать короткую прическу. Он кричал на нее и сказал, что она выглядит старой, жесткой и дешевой.