Учені намагалися встановити ідеальну кількість сексуальних партнерів, і от що у них вийшло
- Дослідження показало ідеальну кількість сексуальних партнерів для чоловіків і жінок, з яких частина є випадковими зв'язками.
- Але інші опитування показують, що реальна кількість сексуальних партнерів часто відрізняється від загальноприйнятих уявлень через суспільне засудження.
Дослідники намагалися виявити соціально прийнятну кількість сексуальних партнерів окремо для жінок та чоловіків. Що у них у підсумку вийшло – може трохи здивувати.
Ці дані опубліковані у журналі Social Psychological and Personality Science, пише New York Post. І 24 Канал розповість про них докладніше.
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"Золота середина" у кількості сексуальних партнерів та інші цікаві цифри
Дослідження показало, що магічним числом для чоловіків є 4 – 5 партнерів протягом життя. Що цікаво, 2 – 3 з них – це так звані випадкові зв'язки. До слова, перший раз для чоловіків найчастіше припадав на вік від 18 до 20 років.
А що у жінок? У них ця цифра менша – до 2 – 3 партнерів, з яких 1 – 2 випадкові. Але перший раз траплявся у середньому раніше – у 16 – 18 років.
Чому ці цифри називають "ідеальними" або "золотою серединою"? Бо суспільство менше засуджує тих, хто має менше сексуальних партнерів, і це стосується однаково чоловіків і жінок. А чим вищий показник – тим сильніше засудження.
Простіше кажучи, люди брешуть. Скажімо, анонімне опитування Talker Research показало, що середньостатистичний американець спав із 14 людьми. Тобто реальні цифри відрізняються від загальноприйнятих уявлень, а ті своєю чергою не відповідають дійсності.
Зауважимо, що для згаданого вище дослідження вчені опитали понад 340 учасників у Німеччині, щоб визначити, як суспільство ставиться до сексуальної активності 25-річних. Ураховуючи кількість партнерів, частоту сексу і навіть мастурбації.
Серед іншого воно також показало, що чоловіків часто засуджують і за зворотне – за те, що вони мають замало партнерок. А жінки чують критику тільки за те, що мають забагато партнерів. Тобто, так, подвійні стандарти ще далеко не мертві.
Але, ще раз нагадаємо, люди брешуть – або замовчують. Наприклад, осіннє опитування засвідчило, що кожен четвертий американець у стосунках тримає кількість своїх партнерів у секреті. Серед 2000 сексуально активних дорослих 26% не зізналися про кількість своїх минулих партнерів, а 16% зізналися, що занизили цю цифру, коли їх про це запитали.
Самі ж люди пояснили в цьому опитуванні, чому вони брешуть. 60% сказали, що їх просто ніколи не питали про це, а кожен 9 підозрює, що їхні половинки брешуть про себе. Натомість 83% самотніх стверджують, що вони розкажуть правду, але лише 62% хотіли б почути правду від своєї пари.