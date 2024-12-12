23-річна Лілі Філліпс переспала з понад сотнею чоловіків за день у жовтні, щоб створити скандальний контент для своєї сторінки в соціальних мережах, яка працює за підпискою. Нещодавно вона розповіла про цей експеримент, пише 24 Канал з посиланням на The New York Post.

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Чи приніс секс задоволення?

Але, попри те, що раніше вона наполягала, що їй сподобався екстремальний трюк, весь цей секс не приніс їй задоволення.

Іноді я відчуваю себе таким роботом, – зізналася Філліпс у документальному фільмі, знятому Джошем Пітерсом. – Я переспала зі 100 чоловіками за один день.

Британська секс-працівниця стримувала сльози, згадуючи той день. Хоча це був миттєво жвавий подвиг, він не дуже запам'ятався молодій жінці.

"Зараз я можу пригадати п'ять, шість, десять хлопців, яких я пам'ятаю, і це все. Але це просто дивно, чи не так? Якби у мене не було відео, я б і не знала, що переспала з сотнею", – зізнається вона.

Лілі зі слізьми на очах згадує секс-марафон / Скриншот з відео

Філліпс поділилася, що не лише фізична близькість від сексу з такою кількістю чоловіків змусила її почуватися "так погано", але й розчарування від того, що вона не змогла поговорити з ними, або навіть не була зацікавлена в цьому.

Вона сказала, що розмовляти з ними також було "важко", і розповіла, як один чоловік поскаржився, що вони проговорили лише дві хвилини, хоча вона заздалегідь сказала, що вони будуть розмовляти близько п'яти хвилин.

Зірка OnlyFans продовжувала стримувати сльози, хоча її червоні, опухлі очі показували, що вона вже зламалася.

Коли її запитали, чи вважає вона себе винною в тому, що не змогла поспілкуватися з кожним чоловіком протягом певного часу, Філліпс пояснила, що відчуває, що розчарувала своїх прихильників.

Думаю, коли ти пообіцяв щось людям, які тебе підтримують, важко їх підвести,

– сказала вона.

Секс-працівниця також зізналася, що ще не переосмислила те, що вона зробила в той день, але сказала, що не забуде день свого емоційного інтерв'ю. Сцена закінчується тим, що вона плаче і її заспокоюють.

Хоче переспати з 1000 чоловіків

В іншій частині документального фільму Філліпс поділилася, що не рекомендує робити те, що зробила вона, визнавши, що це було "більш напружено, ніж вона думала".

Це не для слабких дівчат, якщо чесно – це було важко. Не знаю, чи рекомендувала б я це. Це зовсім інші відчуття. Це просто один вхід, один вихід, це дуже напружене відчуття,

– сказала вона.

Проте, попри обговорення того, наскільки погано для її психічного і фізичного здоров'я було спати зі 100 чоловіками за 24 години, Філліпс нещодавно заявила, що планує займатися сексом з 1 000 чоловіків за день. Філліпс заявила, що хоче прийняти новий виклик у січні.

"1000 чоловіків за 24 години. Кастинг чоловічих талантів. Тільки 18+. Місце проведення – TBC", – написала вона в соціальних мережах.

Лілі планує переспати з 1000 чоловіків за добу / Скриншот зі сторінки Філліпс

Дівчина розповіла, що до цієї ідеї вона дійшла разом зі своїм асистентом. І що вона не може дочекатись, адже це буде світовий рекорд. Для неї – це справжній виклик.

Звернімо увагу! Наразі світовий рекорд належить Лізі Спаркс, зірці фільмів для дорослих, яка у 2004 році на заході секс-індустрії в Польщі за один день переспала з 919 чоловіками.

"Буду з вами абсолютно відвертою: ця подія – єдине, про що я шкодую за 23 з гаком роки роботи в порноіндустрії до сьогоднішнього дня. Це також була ЄДИНА робота, яку я погодилася виконувати виключно за гроші", – написала Спаркс, більш відома під своїм порно-псевдонімом Ліза Спаркс, на своєму вебсайті.

Сіднейський лікар доктор Зак Тернер, який спеціалізується на профілактиці здоров'я і добробуту, попередив, що якщо "довести до крайнощів", то така діяльність може завдати шкоди організму.

Секс, за своєю суттю, є фізично складною діяльністю, яка залучає різні м'язи, серцево-судинну систему і вивільнення ендорфінів,

– сказав він в інтерв'ю.

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За його словами, у помірних кількостях це схоже на корисне тренування, що сприяє зняттю стресу, зміцненню серцево-судинної системи та емоційному зв'язку. Однак, якщо доводити до крайнощів, наприклад, 24-годинний сексуальний марафон, фізичні та фізіологічні наслідки можуть бути серйозними.