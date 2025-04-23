24 Канал із посиланням на Verywell Mind розповість про це докладніше. Зокрема й про плюси та мінуси відкритих стосунків, та як зрозуміти, чи вони вам можуть підійти.
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Що таке відкриті стосунки у канві немоногамії
Скажімо, різниця зі свінгом у тому, що там стосунки з людьми поза парою є суто сексуальними, а різниця з поліаморністю – що там партнери можуть мати більше ніж один навіть емоційний зв'язок одночасно. Відповідно, відкриті стосунки часто називають чимось середнім між свінгом і поліаморією.
Люди у відкритих стосунках зазвичай можуть займатися сексом з іншими людьми, до яких вони відчувають потяг, але з застереженням, що ці інші люди є випадковими. Іншими словами, без інтимних та відданих почуттів з іншими партнерами.
У відкритих стосунках можуть перебувати одружені, заручені чи випадкові пари – байдуже, якщо є взаємна згода на них. До видів відкритих стосунків можна зарахувати випадкові зустрічі з іншими, романтичні стосунки поза парою чи фізичні.
Зваживши плюси й мінуси відкритих стосунків, можна зрозуміти, чи можуть вони вам підійти / Фото freepik
Плюси та мінуси відкритих стосунків
Є кілька причин, чому люди можуть захотіти мати відкриті стосунки.
- За умови поваги та згоди всіх учасників, переваги очевидні, і перша з них – це сексуальне задоволення. Люди люблять новизну в сексі, і новий партнер – чудовий спосіб задовольнити цю жагу.
- Люди, які мають успішні відкриті стосунки, також мають і сильні комунікативні навички, поглиблене почуття довіри та ретельно обговорені ролі й очікування.
- Відкриті стосунки також дозволяють людям без страху висловлювати свої потреби та ідентичність, не приховувати свою закоханість або позашлюбні зв'язки, і це призводить до набагато менших емоційних страждань.
А проте мінуси у відкритих стосунків також очевидні.
- Це ризик ревнощів і проблем із самооцінкою, ризик емоційного болю, коли ваш партнер відчуває задоволення і щастя з кимось іншим.
- Ризик інфекцій, що передаються статевим шляхом, ризик незапланованої вагітності.
- Ризик виникнення сексуальної залежності або зниження сексуального потягу, якщо ви хочете задовольнити кілька партнерів.
Кожен 5 дорослий протягом життя мав досвід відкритих стосунків, але не всі готові про це говорити / Фото freepik
Як зрозуміти, чи підходять вам відкриті стосунки
Деякі люди ще з підліткового віку знають, що їх не цікавить моногамія. Інші занурюються у відкриті стосунки через обставини, наприклад закоханість у когось нового, або через те, що партнер пропонує таку можливість.
Ще поширений сценарій: пара, яка була разом кілька років, відчуває брак пристрасті, і один або обидва партнери закохуються в когось іншого, чи просто заводять роман. Тоді, аби усунути проблему, пара вирішує відкрити свої стосунки.
Та які б не були обставини саме у вас, спершу поставте собі ці кілька запитань. І якщо ви відповісте на них "так", є велика ймовірність, що відкриті стосунки можуть вам підійти:
- Ви та ваш партнер щиро зацікавлені в немоногамії?
- Чи маєте ви та ваш партнер різні сексуальні потреби?
- Чи розглядаєте ви можливість відкритих стосунків через присутність довіри (а не, наприклад, через її відсутність після зради)?
- Чи можете ви відкрито спілкуватися зі своїм партнером?
- Чи побудовані ваші стосунки на міцному фундаменті чесності та довіри?
- Чи вмієте ви справлятися з ревнощами у здоровий спосіб?