24 Канал із посиланням на Verywell Mind розповість про це докладніше. Зокрема й про плюси та мінуси відкритих стосунків, та як зрозуміти, чи вони вам можуть підійти.

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Що таке відкриті стосунки у канві немоногамії

Скажімо, різниця зі свінгом у тому, що там стосунки з людьми поза парою є суто сексуальними, а різниця з поліаморністю – що там партнери можуть мати більше ніж один навіть емоційний зв'язок одночасно. Відповідно, відкриті стосунки часто називають чимось середнім між свінгом і поліаморією.

Люди у відкритих стосунках зазвичай можуть займатися сексом з іншими людьми, до яких вони відчувають потяг, але з застереженням, що ці інші люди є випадковими. Іншими словами, без інтимних та відданих почуттів з іншими партнерами.

У відкритих стосунках можуть перебувати одружені, заручені чи випадкові пари – байдуже, якщо є взаємна згода на них. До видів відкритих стосунків можна зарахувати випадкові зустрічі з іншими, романтичні стосунки поза парою чи фізичні.

Хто обирає відкриті стосунки? Як показують дослідження, кожен п'ятий дорослий протягом життя мав такий досвід. Але навколо немоногамії все ще є багато стигми, тож не всі готові визнати, що беруть участь у відкритих стосунках, свінгу чи поліаморії.

Зваживши плюси й мінуси відкритих стосунків, можна зрозуміти, чи можуть вони вам підійти / Фото freepik

Плюси та мінуси відкритих стосунків

Є кілька причин, чому люди можуть захотіти мати відкриті стосунки.

За умови поваги та згоди всіх учасників, переваги очевидні, і перша з них – це сексуальне задоволення . Люди люблять новизну в сексі, і новий партнер – чудовий спосіб задовольнити цю жагу.

. Люди люблять новизну в сексі, і новий партнер – чудовий спосіб задовольнити цю жагу. Люди, які мають успішні відкриті стосунки, також мають і сильні комунікативні навички , поглиблене почуття довіри та ретельно обговорені ролі й очікування.

, поглиблене почуття довіри та ретельно обговорені ролі й очікування. Відкриті стосунки також дозволяють людям без страху висловлювати свої потреби та ідентичність, не приховувати свою закоханість або позашлюбні зв'язки, і це призводить до набагато менших емоційних страждань.

А проте мінуси у відкритих стосунків також очевидні.

Це ризик ревнощів і проблем із самооцінкою, ризик емоційного болю , коли ваш партнер відчуває задоволення і щастя з кимось іншим.

, коли ваш партнер відчуває задоволення і щастя з кимось іншим. Ризик інфекцій , що передаються статевим шляхом, ризик незапланованої вагітності.

, що передаються статевим шляхом, ризик незапланованої вагітності. Ризик виникнення сексуальної залежності або зниження сексуального потягу, якщо ви хочете задовольнити кілька партнерів.

Кожен 5 дорослий протягом життя мав досвід відкритих стосунків, але не всі готові про це говорити / Фото freepik

Як зрозуміти, чи підходять вам відкриті стосунки

Деякі люди ще з підліткового віку знають, що їх не цікавить моногамія. Інші занурюються у відкриті стосунки через обставини, наприклад закоханість у когось нового, або через те, що партнер пропонує таку можливість.

Ще поширений сценарій: пара, яка була разом кілька років, відчуває брак пристрасті, і один або обидва партнери закохуються в когось іншого, чи просто заводять роман. Тоді, аби усунути проблему, пара вирішує відкрити свої стосунки.

Та які б не були обставини саме у вас, спершу поставте собі ці кілька запитань. І якщо ви відповісте на них "так", є велика ймовірність, що відкриті стосунки можуть вам підійти: