Це єдина вправа на трицепс, яка потрібна для рук – і лише з однією гантелею

Хочете мати руки, які вражають? Зосередьтеся на надійному тренуванні трицепса. Біцепси часто крадуть увагу, але саме трицепси змінюють правила гри, додаючи об'єму та рельєфності рукам.

Цей м'яз розташований на задній частині плеча, він потрібен для розгинання ліктя і суттєво впливає на силу руки та її вигляд. Інтегруючи у своє тренування вправи на трицепс, пише GQ, ви зможете сформувати рельєфні руки.

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Тренування трицепсів із гантелею

Тренування трицепсів із гантелею має переваги. На відміну від тренажерів або штанги, гантелі пропонують ширший діапазон рухів, що дозволяє більш точно та ефективно скорочувати трицепси, забезпечуючи збалансований ріст м'язів.

Крім того, використання гантелей активує стабілізуючі м'язи, підвищуючи загальну силу і координацію рук. Додавання гантелей у тренування на трицепс може призвести до помітного збільшення м'язів та покращення функціональної сили.

Інтегруючи у своє тренування вправи на трицепс, ви зможете сформувати рельєфні руки / Фото freepik

Ось чудовий набір із 3 таких вправ на трицепс з однією гантелею: