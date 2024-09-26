Это единственное упражнение на трицепс, которое нужно для рук – и всего с одной гантелей

Хотите иметь руки, которые впечатляют? Сосредоточьтесь на надежной тренировке трицепса. Бицепсы часто крадут внимание, но именно трицепсы меняют правила игры, добавляя объема и рельефности рукам.

Эта мышца расположена на задней части плеча, она нужна для разгибания локтя и существенно влияет на силу руки и ее внешний вид. Интегрируя в свою тренировку упражнения на трицепс, пишет GQ, вы сможете сформировать рельефные руки.

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Тренировка трицепсов с гантелей

Тренировка трицепсов с гантелей имеет преимущества. В отличие от тренажеров или штанги, гантели предлагают более широкий диапазон движений, что позволяет более точно и эффективно сокращать трицепсы, обеспечивая сбалансированный рост мышц.

Кроме того, использование гантелей активирует стабилизирующие мышцы, повышая общую силу и координацию рук. Добавление гантелей в тренировку на трицепс может привести к заметному увеличению мышц и улучшению функциональной силы.

Интегрируя в свою тренировку упражнения на трицепс, вы сможете сформировать рельефные руки / Фото freepik

Вот замечательный набор из 3 таких упражнений на трицепс с одной гантелей: