Що їсти на роботі, щоб обід заряджав енергією, а не спричиняв утому

Ви пообідали на роботі, але чомусь відчуваєте занепад сил після перерви? Можливо, ви обрали не ті продукти, щоб заряджатися енергією.

Насправді ми можемо впливати на своє самопочуття в другій половині дня за допомогою правильного вибору обіду. 24 Канал завдяки GQ наводить кілька його елементів.

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Ця їжа допоможе вам залишатися енергійним протягом робочого дня

Отже, ви повинні добре харчуватися на роботі, щоб мати можливість концентруватися протягом кількох годин. Але не треба їсти абищо, а краще взяти з собою цілком конкретні продукти.

Фрукти та горіхи. Продукти з низьким глікемічним індексом сприяють стабільному рівню цукру в крові, завдяки чому ви довше будете відчувати себе енергійним. Це горіхи, а ще яблука, груші та персики.

Продукти з низьким глікемічним індексом сприяють стабільному рівню цукру в крові, завдяки чому ви довше будете відчувати себе енергійним. Це горіхи, а ще яблука, груші та персики. Курка з овочами. Курка є нежирним джерелом білка і тому ідеально підходить для легкого обіду, який при цьому наситить вас. Разом з овочами, які містять клітковину, залізо та багато інших поживних речовин, ви можете створити ідеальний обід. Гарно було б обрати шпинат, листову зелень чи буряк.

Зверніть увагу: якщо м'ясо вам не підходить, за альтернативу ви можете взяти яйця і тофу.

Ми можемо впливати на своє самопочуття після обіду дня за допомогою правильного вибору їжі / Фото wayhomestudio@freepik

Чорний шоколад. Звичайно, солодке – це не найкраща ідея. Але якщо ви відчуваєте бажання і потребуєте енергії, найкраще потягнутися до чорного шоколаду. Він містить менше цукру за інші види шоколаду (та, природно, за інші солодощі), водночас маючи всі необхідні антиоксидантні властивості какао.

Звичайно, солодке – це не найкраща ідея. Але якщо ви відчуваєте бажання і потребуєте енергії, найкраще потягнутися до чорного шоколаду. Він містить менше цукру за інші види шоколаду (та, природно, за інші солодощі), водночас маючи всі необхідні антиоксидантні властивості какао. Вода і кава. Зневоднення не лише спричиняє головний біль, але й змушує нас почуватися втомленими. Ось чому важливо пити достатню кількість води протягом дня (на жаль, іноді ми забуваємо про це, особливо на роботі). Не слід забувати й про найпоширеніший спосіб боротьби з втомою – це, звісно, кава.

Важливий нюанс: кофеїн допомагає нам залишатися бадьорими та енергійними протягом дня, якщо, звісно, не пити кави занадто багато (тоді вона може мати прямо протилежний ефект).