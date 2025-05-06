Что съесть на работе, чтобы обед заряжал энергией, а не вызывал усталость

Вы пообедали на работе, но почему-то чувствуете упадок сил после перерыва? Возможно, вы выбрали не те продукты, чтобы заряжаться энергией.

На самом деле мы можем влиять на свое самочувствие во второй половине дня с помощью правильного выбора обеда. 24 Канал благодаря GQ приводит несколько его элементов.

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Эта еда поможет вам оставаться энергичным в течение рабочего дня

Итак, вы должны хорошо питаться на работе, чтобы иметь возможность концентрироваться в течение нескольких часов. Но не надо есть что попало, а лучше взять с собой вполне конкретные продукты.

Фрукты и орехи. Продукты с низким гликемическим индексом способствуют стабильному уровню сахара в крови, благодаря чему вы дольше будете чувствовать себя энергичным. Это орехи, а еще яблоки, груши и персики.

Продукты с низким гликемическим индексом способствуют стабильному уровню сахара в крови, благодаря чему вы дольше будете чувствовать себя энергичным. Это орехи, а еще яблоки, груши и персики. Курица с овощами. Курица является нежирным источником белка и поэтому идеально подходит для легкого обеда, который при этом насытит вас. Вместе с овощами, которые содержат клетчатку, железо и много других питательных веществ, вы можете создать идеальный обед. Хорошо было бы выбрать шпинат, листовую зелень или свеклу.

Обратите внимание: если мясо вам не подходит, как альтернативу вы можете взять яйца и тофу.

Мы можем влиять на свое самочувствие после обеда дня с помощью правильного выбора пищи / Фото wayhomestudio@freepik

Черный шоколад. Конечно, сладкое – это не самая лучшая идея. Но если вы чувствуете желание и нуждаетесь в энергии, лучше всего потянуться к черному шоколаду. Он содержит меньше сахара, чем другие виды шоколада (и, естественно, чем другие сладости), но имеет все необходимые антиоксидантные свойства какао.

Конечно, сладкое – это не самая лучшая идея. Но если вы чувствуете желание и нуждаетесь в энергии, лучше всего потянуться к черному шоколаду. Он содержит меньше сахара, чем другие виды шоколада (и, естественно, чем другие сладости), но имеет все необходимые антиоксидантные свойства какао. Вода и кофе. Обезвоживание не только вызывает головную боль, но и заставляет нас чувствовать себя уставшими. Вот почему важно пить достаточное количество воды в течение дня (к сожалению, иногда мы забываем об этом, особенно на работе). Не следует забывать и о самом распространенном способе борьбы с усталостью – это, конечно, кофе.

Важный нюанс: кофеин помогает нам оставаться бодрыми и энергичными в течение дня, если, конечно, не пить кофе слишком много (тогда он может иметь противоположный эффект).