І про це ми поспілкувалися з колишньою співробітницею секс-шопу у День БДСМ, який відзначають 24 липня. У рубриці "Ви соромились – ми спитали", вона розповіла 24 Каналу, як потрапила на роботу з третьої спроби, назвала найбільш переоцінену іграшку та звернулась до чоловіків, які бояться, що їх замінять секс-забавки.

Дивіться також "Я – Мадам квас": колишня стриптизерка відповіла на питання, які ви соромились поставити

Як розповіла Ксенія, їй 33 роки й за освітою вона – музикантка. Наша співрозмовниця вже встигла попрацювати у дуже багатьох сферах, і перебувала у пошуках себе. Так вона і потрапила до секс-шопу, в якому цінувала можливість комунікувати з людьми, допомагати їм і направляти їх на шляху пізнання себе та своєї сексуальності.

Чи варто чоловікам сприймати іграшки як конкурентів?

Почнімо з найпростішого та найлогічнішого запитання: як ти потрапила на роботу у секс-шопі?

Ой, це така історія. Загалом у мене було три спроби туди потрапити (сміється – 24 Канал). Колись був період, що я сиділа взагалі без роботи, і мені якось просто підкинуло сторис в інстаграмі, що Hot Mamas шукає делівері-менеджера, закликали відправляти своє резюме. Я відправила, але вони знайшли іншу дівчинку, я не пройшла. Другий раз вже я мала такий невеличкий підробіток, працювала якраз барменом. І мені підкинуло знову ці сториси. Я така: "Ну, чому б ні?" Надіслала ще раз. Написали: "Ну, можливо, наступного разу".

І я така вже сиджу, думаю: "Та за що?" Пропрацювавши в барі, звільнилася, бо було трохи тяжко фізично. Сиділа якийсь період без роботи. І вони мені самі написали. Сказали, що у них було моє резюме, тож покликали на розмову. Коли я прийшла, то запропонували два робочі дні, на що я й погодилась. Так я і потрапила, за третім разом. Як то кажуть: "Бог любить трійцю".

Це була та сфера, яка мені була дуже цікава, розумієш? І коли мені запропонували навіть оцих два дні робочих, я така: "Так, так, так, обома руками "За".

Який найбезглуздіший міф тобі доводилось чути за час своєї роботи?

Найбезглуздіший міф... Мабуть, що це не так міф, як ці упередження щодо загалом секс-іграшок. Коли чоловіки дуже переживають, що секс-іграшка змінить живого партнера. Тобто оцей момент коли ти, пояснюєш людям, що це так не працює.

Іграшка – це одне, ти можеш з нею працювати соло, ти можеш її включати в пару. Але вона не заміняє ніколи живу людину. Бо чомусь саме чоловіки в нас такі заангажовані, і вони просто не бачать цього, що це не ворог, це твій союзник. Тобто він тобі допомагає, а не навпаки.



Іграшка ніколи не замінить живу людину / Фото

А що найцікавіше ти винесла для себе, працюючи у секс-шопі?

Найкорисніше те, що потрібно досліджувати своє тіло і саме свою сексуальність. Це дуже цікава історія, тому що досить часто наші чоловіки та жінки упереджені в тому. Мовляв, швиденько зайнялись сексом і лягли спати. Іноді люди навіть не замислюються над тим, як досліджувати свою сексуальність.

Мені от дуже подобається фраза у Hot Mamas: "Комунікація – це є лубрикація". Тобто, коли ви з людиною знаходите оці спільні точки й просто проговорюєте, що вам окей, що вам не окей, що вам більше подобається, що вам не подобається. І те саме стосується іграшок.

Що найчастіше купують у секс-шопі та чому, на твою думку?

Їстівний лубрикант. Одна з причин – це найдешевша позиція. Коли я працювала, популярними були вакуумні стимулятори для жінок, а також мастурбатори "яєчко" для чоловіків.

Чому "яєчко"? Мені здається, що жінки в такий спосіб намагались ввести іграшки у сексуальне життя в парі, щоб чоловіки могли визначитись, подобається їм чи ні. Таким чином вони стараються досліджувати своїх партнерів, що їх цікавить.

Адже не варто відразу купляти якийсь шалений мастурбатор за тисячу, дві, а то й п'ять. Ви можете просто не вгадати з іграшкою. Водночас якщо вам подобається така інтеракція, то, в принципі, мені здається, вже тоді можна буде рухатися вперед, досліджуючи себе та свого партнера.



Іграшки допомагають вивчати себе / Фото freepik

Яка з популярних іграшок найбільш переоцінена?

Яка іграшка, на твою думку, найбільш переоцінена, але чомусь популярна серед покупців?

Найбільш переоцінена? Найбільш переоцінена... У мене зараз цілий каталог в голові. Каталог картинок. Я думаю, це супермегапопулярний пінгвін. Чому? Він просто дуже розпіарений. Це одна з перших суперсучасних іграшок, яка і за дизайном, і за своїми властивостями була супермегакрутою.

Зараз є дуже багато крутих аналогів, навіть від того самого Satisfyer, але сам пінгвін буде дорожчий через те, що він – бестселер. Задля справедливості, він дуже прикольний, дуже милий. Він також ідеально підходить як перша секс-іграшка. А все тому, що він не відлякує. Водночас ця іграшка надто дорога.

І якщо ви вже приглядаєтесь до пінгвіна, то варто знати, що є дуже багато класних аналогів, які можна абсолютно так само використовувати.



Вакуумний стимулятор пінгвін шалено популярний / Фото Lauvette

Чоловіки часто вбачають у секс-іграшках конкурентів для себе. Що б ти їм сказала, щоб вони нарешті викинули подібні думки з голови?

Порадила б сходити до психотерапевта. Це якщо радикально. А так, то мені здається, що мовиться здебільшого про невпевнених у собі чоловіків. Тих, хто боїться, що їхня партнерка піде від них. Тому щонайменше – це потрібно проговорювати. Якщо ж чоловік відкидає ідею іграшок, то варто задуматись, чи це той чоловік, з яким ви взагалі хочете мати якийсь контакт і рухатись далі.

Загалом важливо спочатку говорити, запропонувати варіант з введенням у ваше сексуальне життя іграшки. Не потрібно просто приносити й заявляти, що ми будемо пробувати щось. Можливо, варто дізнатись, чого саме хотів би партнер, що йому цікаво, а що – ні. Розповісти про свої вподобання.

Слід пам'ятати, що партнерські стосунки – це завжди про те, як почувається партнер. Не тільки те, як почуваєтесь ви, а і як почувається партнер.



Слід розуміти, що іграшка – ваш союзник, а не конкурент / Фото freepik

Тобто якщо партнерці хотілося б чогось, щоб розкрити свою сексуальність, а ти не даєш їй цього зробити, отже якийсь ти такий не вельми хороший чоловік. Отже, здебільшого думаєш про себе, більше егоїст. Тут проблема не в іграшці, тут уже проблема у стосунках.

Чи можуть секс-іграшки покращити інтимні стосунки у парі?

Якщо ми вже зачепили цю важливу тему. То чи здатна поява іграшок покращити інтимні стосунки у парі?

Так, і я живий доказ цього. Це неабияк розкриває партнера. Це оголює тебе ще більше перед партнером через те, що ти більше розкриваєшся, демонструєш межі своєї сексуальності. Іграшки здатні продемонструвати себе та свою кохану людину з іншого боку.

І в більшості випадків, якщо обом партнерам це подобається, то їхні стосунки стають глибшими, адже вони більш відкриті один перед одним. Тому так, я вважаю, що покращують.

Водночас слід розуміти, що не під час кожного сексу можна і потрібно використовувати іграшки. Але навіть звичайну інтимну зустріч можна зробити глибшою. І все через те, що у вас з'являється та сама відкритість, якої могло бракувати.

До слова, про відкритість. Вважається, що БДСМ – один з проявів максимальної покори та відкритості перед партнером. Водночас навколо цих практик вирує чимало міфів. Який із них ти б могла зруйнувати?

Люди звикли, що БДСМ – це завжди "червона" або "чорна" кімната. Що це про секс і ляскання. Але суть БДСМ не лише в цьому. Слід розуміти, що ляскання, лайливі слова або інші прояви домінації – це вже про БДСМ. І найважливіше у цьому виді взаємодії – домовлятись.

Наприклад, ти зв’язуєш людину, а їй це не подобається. Водночас ти почуваєшся суперсильним домінантом. Але це не нормально. Те ж стосується секс-іграшок. Ти повинен проговорювати все зі своїм партнером, що йому окей, а що – ні. Усе це про активну згоду.

Не потрібно перед сексом вивалити весь свій арсенал, зайшовши у спальню у масці та шкіряному костюмі. Людина може просто розвернутись та втекти від тебе. Тому не важливо, чи це звичайний секс, чи з іграшками, чи БДСМ, це завжди про комунікацію. Про активну згоду.



БДСМ – як і весь секс – це завжди про активну згоду / Фото freepik

Що б ти наостанок сказала тим, хто боїться ходити до секс-шопів?

Якщо боїтесь сходити у секс-шоп, то спробуйте спочатку просто замовити онлайн. Це непрямий контакт. Але ви зможете поспілкуватися з людиною, яка надасть вам кваліфіковану допомогу, якщо ви не розбираєтесь у чомусь.

Що стосується секс-шопів офлайн, то їх теж не варто боятись. Ніхто вас не змушуватиме там купляти різні речі, які вам не потрібні. Ви можете просто прийти, подивитись і вийти. Наприклад, під час першого візиту придивіться, під час другого – виберіть щось, що вам цікаво. Можете навіть погуглити. Зараз є чимало доступної інформації в інтернеті.

Також не забувайте про консультантів. Я не думаю, що вони будуть лізти вам на голову і казати: "О, ця річ суперпопулярна, беріть".