Зупиніться негайно ж, якщо на вашій приладовій панелі засвітився один з цих індикаторів

Уважно придивіться до приладової панелі. Якщо на ній висвітився один із цих індикаторів – негайно ж зупиніться.

Так, ні в якому разі не ігноруйте індикатори. Вони допомагають вам дізнатись, що з автомобілем щось не так, пише 24 Канал з посиланням на The Express.

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Які індикатори не можна ігнорувати

Експерти RAC наголосили, що будь-яке червоне попереджувальне світло вказує на "серйозну, потенційно небезпечну проблему", пов'язану з вашим транспортним засобом. Якщо індикатор засвітився – негайно ж зупиніть авто, коли це буде безпечно, а також зверніться до професійного механіка.

Узимку найчастіше світиться червоним логотип акумулятора. Він свідчить про те, що генератор не заряджає вашу батарею належним чином. Відтак, необхідна нова деталь.

Якщо блимає червоне коло і дві дужки зі знаком оклику посередині, то мовиться про сигнальну лампочку гальмівної системи. І це дуже важливий момент, який не можна ігнорувати. Сідати за кермо, якщо цей індикатор світиться, не можна ні в якому разі.

Якщо загоряється ця лампочка, це означає, що у вашій гальмівній системі є проблема, це може бути пов'язано з низьким рівнем гальмівної рідини (якщо лампочка залишається червоною після відпускання стоянкового гальма – Gentleman 24) або навіть зі зношеними гальмівними колодками (якщо ваші гальмівні колодки скриплять або пульсують – Gentleman 24),

– наголошують експерти.

Вони додають, що якщо світиться індикатор ABS, то це свідчить про те, що гальмівна система вийшла з ладу і ваші гальма можуть не працювати так, як потрібно. У такій ситуації може також увімкнутись індикатор електронного розподілу гальмівних зусиль – EBD.

Ігнорування цих індикаторів може спричинити серйозні проблеми / Фото freepik

На що ще варто звернути увагу

Також водій під час руху може побачити, що світяться інші індикатори. Наприклад, сигнальна лампочка подушки безпеки, сигнальна лампочка підсилювача керма, а також лампочка температури двигуна.

Їх можна побачити, коли двигун перегрівається. Вони можуть свідчити про те, що рівень охолоджувальної рідини необхідно поповнити.

А ще може засвітитись червона сигнальна лампочка мастила. Вона – ще один привід для занепокоєння та вказує на те, що тиск масла або надто високий, або надто низький. Як зазначають експерти RAC, якщо ігнорувати сигнали, можна влетіти у чималу копієчку у перспективі.

Якщо олива не змащує двигун ефективно, це може призвести до дорогого або навіть непоправного пошкодження двигуна, тому важливо діяти швидко,

– наголосили вони.

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Прислухайтесь до порад експертів. Не ігноруйте індикатори на приладовій панелі, щоб ваше авто служило правдою і вірою ще не один рік.