Остановитесь немедленно же, если на вашей приборной панели засветился один из этих индикаторов
Внимательно присмотритесь к приборной панели. Если на ней высветился один из этих индикаторов – немедленно же остановитесь.
Так, ни в коем случае не игнорируйте индикаторы. Они помогают вам узнать, что с автомобилем что-то не так, пишет 24 Канал со ссылкой на The Express.
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Какие индикаторы нельзя игнорировать
Эксперты RAC отметили, что любой красный предупредительный свет указывает на "серьезную, потенциально опасную проблему", связанную с вашим транспортным средством. Если индикатор засветился – немедленно же остановите авто, когда это будет безопасно, а также обратитесь к профессиональному механику.
Зимой чаще всего светится красным чаще всего логотип аккумулятора. Он свидетельствует о том, что генератор не заряжает вашу батарею должным образом. Поэтому, необходима новая деталь.
Если мигает красный круг и две скобки с восклицательным знаком посередине, то говорится о сигнальной лампочке тормозной системы. И это очень важный момент, который нельзя игнорировать. Садиться за руль, если этот индикатор светится, нельзя ни в коем случае.
Если загорается эта лампочка, это означает, что в вашей тормозной системе есть проблема, это может быть связано с низким уровнем тормозной жидкости (если лампочка остается красной после отпускания стояночного тормоза – Gentleman 24) или даже с изношенными тормозными колодками (если ваши тормозные колодки скрипят или пульсируют – Gentleman 24),
– отмечают эксперты.
Они добавляют, что если светится индикатор ABS, то это свидетельствует о том, что тормозная система вышла из строя и ваши тормоза могут не работать так, как нужно. В такой ситуации может также включиться индикатор электронного распределения тормозных усилий – EBD.
На что еще стоит обратить внимание
Также водитель во время движения может увидеть, что светятся другие индикаторы. Например, сигнальная лампочка подушки безопасности, сигнальная лампочка усилителя руля, а также лампочка температуры двигателя.
Их можно увидеть, когда двигатель перегревается. Они могут свидетельствовать о том, что уровень охлаждающей жидкости необходимо пополнить.
А еще может засветиться красная сигнальная лампочка масла. Она – еще один повод для беспокойства и указывает на то, что давление масла или слишком высокое, или слишком низкое. Как отмечают эксперты RAC, если игнорировать сигналы, можно влететь в немалую копеечку в перспективе.
Если масло не смазывает двигатель эффективно, это может привести к дорогостоящему или даже непоправимому повреждению двигателя, поэтому важно действовать быстро,
– отметили они.
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Прислушивайтесь к советам экспертов. Не игнорируйте индикаторы на приборной панели, чтобы ваше авто служило правдой и верой еще не один год.