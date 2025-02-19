Остановитесь немедленно же, если на вашей приборной панели засветился один из этих индикаторов

Внимательно присмотритесь к приборной панели. Если на ней высветился один из этих индикаторов – немедленно же остановитесь.

Так, ни в коем случае не игнорируйте индикаторы. Они помогают вам узнать, что с автомобилем что-то не так, пишет 24 Канал со ссылкой на The Express.

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Какие индикаторы нельзя игнорировать

Эксперты RAC отметили, что любой красный предупредительный свет указывает на "серьезную, потенциально опасную проблему", связанную с вашим транспортным средством. Если индикатор засветился – немедленно же остановите авто, когда это будет безопасно, а также обратитесь к профессиональному механику.

Зимой чаще всего светится красным чаще всего логотип аккумулятора. Он свидетельствует о том, что генератор не заряжает вашу батарею должным образом. Поэтому, необходима новая деталь.

Если мигает красный круг и две скобки с восклицательным знаком посередине, то говорится о сигнальной лампочке тормозной системы. И это очень важный момент, который нельзя игнорировать. Садиться за руль, если этот индикатор светится, нельзя ни в коем случае.

Если загорается эта лампочка, это означает, что в вашей тормозной системе есть проблема, это может быть связано с низким уровнем тормозной жидкости (если лампочка остается красной после отпускания стояночного тормоза – Gentleman 24) или даже с изношенными тормозными колодками (если ваши тормозные колодки скрипят или пульсируют – Gentleman 24),

– отмечают эксперты.

Они добавляют, что если светится индикатор ABS, то это свидетельствует о том, что тормозная система вышла из строя и ваши тормоза могут не работать так, как нужно. В такой ситуации может также включиться индикатор электронного распределения тормозных усилий – EBD.

Игнорирование этих индикаторов может вызвать серьезные проблемы / Фото freepik

На что еще стоит обратить внимание

Также водитель во время движения может увидеть, что светятся другие индикаторы. Например, сигнальная лампочка подушки безопасности, сигнальная лампочка усилителя руля, а также лампочка температуры двигателя.

Их можно увидеть, когда двигатель перегревается. Они могут свидетельствовать о том, что уровень охлаждающей жидкости необходимо пополнить.

А еще может засветиться красная сигнальная лампочка масла. Она – еще один повод для беспокойства и указывает на то, что давление масла или слишком высокое, или слишком низкое. Как отмечают эксперты RAC, если игнорировать сигналы, можно влететь в немалую копеечку в перспективе.

Если масло не смазывает двигатель эффективно, это может привести к дорогостоящему или даже непоправимому повреждению двигателя, поэтому важно действовать быстро,

– отметили они.

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Прислушивайтесь к советам экспертов. Не игнорируйте индикаторы на приборной панели, чтобы ваше авто служило правдой и верой еще не один год.