Автоексперт і механік на JustAnswer, Кріс Пайл, поділився своїми порадами з порталом GOBankingRates. Як пише 24 Канал, він назвав кілька категорій витрат, які дозволять заощаджувати на перспективу.

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Регулярна заміна оливи не підлягає обговоренню

Олива – це життя двигуна, – сказав Пайл. – Занадто часто оливу не замінюють вчасно, що призводить до значного скорочення терміну служби двигуна.

Він рекомендує дотримуватися рекомендацій виробника або стежити за терміном служби оливи у вашому автомобілі. Базова заміна оливи з фільтром не обходиться у космічні гроші, але може однозначно дозволить транспортному засобу служити значно довше.

Не ігноруйте повітряний фільтр

Ось рішення, про яке часто забувають.

"Замініть повітряний фільтр двигуна, якщо він забруднений, щоб у двигун потрапляло чисте повітря без пилу", – наголошує Пайл.

Як зазначає експерт, усередині двигуна, куди потрапляє повітря, відбувається тертя металу об метал, де поршневі кільця труться об стінки циліндра. Якщо пил потрапляє туди, він діє так само, як наждачний папір, повільно зменшуючи компресію та потужність двигуна.

Боротьба з іржею до того, як вона з'явиться

Якщо ви живете на півночі, де є дорожня сіль, візьміть кілька балончиків з чорною фарбою і покрийте всі ділянки під автомобілем, які будуть іржавіти або вже іржавіють,

– пропонує він.

Це просте рішення може запобігти тому, що ваш автомобіль гнитиме та розвалюватиметься на ходу.

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Тримайте інжектори в чистоті

Придбайте очищувач паливних інжекторів і використовуйте його кожні 8 000 (кілометрів – Gentleman 24), додаючи в повний бак пального,

– додав Пайл.

Це допоможе "підтримувати форсунки в чистоті, а також систему вихлопу, щоб ви отримували максимальну потужність і витрату пального від вашого автомобіля".

Обмежтеся базовим технічним обслуговуванням

Хоча існує багато інших завдань з технічного обслуговування вашого автомобіля, Пайл сказав: "Будь-які інші завдання, які допоможуть автомобілю, коштуватимуть більш як 50 доларів". Спочатку зосередьтеся на цих основних – вони дадуть вам найбільшу віддачу за ваші обмежені кошти.

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Пам'ятайте, що регулярна діагностика та незначні вкладення дозволять вашому авто прослужити якомога довше.