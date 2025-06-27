Так, навіть секс: бортпровідниця розкрила пікантні таємниці розваг у кабіні літака під час рейсу

Члени екіпажу літака справді займаються сексом в кабіні пілотів. Щонайменше, так стверджує досвідчена стюардеса Сьєрра Містт.

При цьому літак собі спокійно летить на автопілоті. 24 Канал із посиланням на New York Post розповість про це докладніше.

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Як екіпаж літака розважається під час польоту: бортпровідниця виказала гарячі подробиці

Вони роблять "це" на висоті 10 кілометрів, поки пасажири насолоджуються польотом. Так, досвідчена бортпровідниця Сьєрра Містт стверджує, що члени екіпажу потайки займаються сексом у небі. Жінка розповіла про це у своєму відео в тіктоці.

Ось як це відбувається. У літаку є не менш як 2 пілоти, за правилами також у кабіні обовязково мають перебувати не менш як 2 людей. Отже, коли хтось із пілотів хоче їсти або в туалет, він виходить із кабіни, тоді туди має зайти стюардеса.

Ось так активуються плани ініціації Mile High Club,

– каже Містт.

Це такий собі "клуб" для гедоністів, які шукають пригод, а особливо – інтимних стосунків у літаку. Навіть попри те, що секс там офіційно не є незаконним, члени "клубу" вважають його особливо збудливим.

Екіпаж робить "це" на висоті 10 кілометрів, поки літак на автопілоті: дивіться відео cierra_mistt

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Сьєрра зізналася, що вона й сама насолоджувалася сексом у хмарах під час кількох змін. При цьому вона наголошує, що для цього процесу придумані суворі правила.

Перше – ви маєте бути певні, що працюєте з екіпажем, якому повністю довіряєте , і який знає про ваші наміри щодо сексу.

, і який знає про ваші наміри щодо сексу. Друге – вам слід вибрати рейс, маршрут якого зазвичай проходить без перешкод.

якого зазвичай проходить без перешкод. І третє – один пілот має вийти з кабіни за домовленістю, щоб стюардеса зайшла.

Пасажири абсолютно не уявляють, що відбувається в кабіні пілотів, а літак летить на автопілоті,

– каже у відео Містт.

Примітно, що її гаряче одкровення не здивувало людей, про що свідчать коментарі. Там хіба-от трохи розпитували, як би "це" могли зробити пасажири.