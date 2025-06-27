Да, даже секс: бортпроводница раскрыла пикантные тайны развлечений в кабине самолета во время рейса

Члены экипажа самолета действительно занимаются сексом в кабине пилотов. По меньшей мере, так утверждает опытная стюардесса Сьерра Мистт.

При этом самолет себе спокойно летит на автопилоте. 24 Канал со ссылкой на New York Post расскажет об этом подробнее.

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Как экипаж самолета развлекается во время полета: бортпроводница высказала горячие подробности

Они делают "это" на высоте 10 километров, пока пассажиры наслаждаются полетом. Да, опытная бортпроводница Сьерра Мистт утверждает, что члены экипажа тайком занимаются сексом в небе. Женщина рассказала об этом в своем видео в тиктоке.

Вот как это происходит. В самолете есть не менее 2 пилотов, по правилам также в кабине обязательно должны находиться не менее 2 человек. Итак, когда кто-то из пилотов хочет есть или в туалет, он выходит из кабины, тогда туда должна зайти стюардесса.

Вот так активируются планы инициации Mile High Club,

– говорит Мистт.

Это некий "клуб" для гедонистов, которые ищут приключений, а особенно – интимных отношений в самолете. Даже несмотря на то, что секс там официально не является незаконным, члены "клуба" считают его особенно возбуждающим.

Экипаж делает "это" на высоте 10 километров, пока самолет на автопилоте: смотрите видео cierra_mistt

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Сьерра призналась, что она и сама наслаждалась сексом в облаках во время нескольких смен. При этом она подчеркивает, что для этого процесса придуманы строгие правила.

Первое – вы должны быть уверены, что работаете с экипажем, которому полностью доверяете , и который знает о ваших намерениях относительно секса.

, и который знает о ваших намерениях относительно секса. Второе – вам следует выбрать рейс, маршрут которого обычно проходит без помех.

которого обычно проходит без помех. И третье – один пилот должен выйти из кабины по договорённости, чтобы стюардесса зашла.

Пассажиры совершенно не представляют, что происходит в кабине пилотов, а самолет летит на автопилоте,

– говорит в видео Мистт.

Примечательно, что ее горячее откровение не удивило людей, о чем свидетельствуют комментарии. Там разве что немного расспрашивали, как бы "это" могли сделать пассажиры.