Ці дані опубліковані у журналі Social Psychological and Personality Science, пише New York Post. І 24 Канал розповість про них докладніше.

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"Золота середина" у кількості сексуальних партнерів та інші цікаві цифри

Дослідження показало, що магічним числом для чоловіків є 4 – 5 партнерів протягом життя. Що цікаво, 2 – 3 з них – це так звані випадкові зв'язки. До слова, перший раз для чоловіків найчастіше припадав на вік від 18 до 20 років.

А що у жінок? У них ця цифра менша – до 2 – 3 партнерів, з яких 1 – 2 випадкові. Але перший раз траплявся у середньому раніше – у 16 – 18 років.

Чому ці цифри називають "ідеальними" або "золотою серединою"? Бо суспільство менше засуджує тих, хто має менше сексуальних партнерів, і це стосується однаково чоловіків і жінок. А чим вищий показник – тим сильніше засудження.

Простіше кажучи, люди брешуть. Скажімо, анонімне опитування Talker Research показало, що середньостатистичний американець спав із 14 людьми. Тобто реальні цифри відрізняються від загальноприйнятих уявлень, а ті своєю чергою не відповідають дійсності.

Суспільні очікування про ідеальну кількість сексуальних партнерів досі йдуть у розріз із реальністю / Фото cookie-studio@reepik

Зауважимо, що для згаданого вище дослідження вчені опитали понад 340 учасників у Німеччині, щоб визначити, як суспільство ставиться до сексуальної активності 25-річних. Ураховуючи кількість партнерів, частоту сексу і навіть мастурбації.

Серед іншого воно також показало, що чоловіків часто засуджують і за зворотне – за те, що вони мають замало партнерок. А жінки чують критику тільки за те, що мають забагато партнерів. Тобто, так, подвійні стандарти ще далеко не мертві.

Але, ще раз нагадаємо, люди брешуть – або замовчують. Наприклад, осіннє опитування засвідчило, що кожен четвертий американець у стосунках тримає кількість своїх партнерів у секреті. Серед 2000 сексуально активних дорослих 26% не зізналися про кількість своїх минулих партнерів, а 16% зізналися, що занизили цю цифру, коли їх про це запитали.

Самі ж люди пояснили в цьому опитуванні, чому вони брешуть. 60% сказали, що їх просто ніколи не питали про це, а кожен 9 підозрює, що їхні половинки брешуть про себе. Натомість 83% самотніх стверджують, що вони розкажуть правду, але лише 62% хотіли б почути правду від своєї пари.