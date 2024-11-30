Ба більше, дворазовий переможець – чемпіон світу. Куди він дійшов до сьогодні – розповідає 24 Канал із посиланням на Oddity Сentral.

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Неймовірна історія Акселя Понса

Син легендарного Сіто Понса, Аксель Понс, мав багато чого досягти на початку своєї кар'єри мотогонщика. Очікування були дуже високими, але й тиск на його плечі – теж.

Понс провів 10 успішних сезонів у класі Moto2 з 2008 по 2017. Але у сезоні 2016 він зайняв лише 16 місце, через що вирішив відійти від перегонів і зосередився на моді. Трохи попрацював фотомоделлю , а потім – зник.

, а потім – зник. Знову з'явився у 2019, дав інтерв'ю іспанській газеті El Pais, де сказав, що хоче залишити своє минуле життя позаду. Але аж таких змін ніхто не очікував.

У якийсь момент я почав вдаватися в питання, який сенс жити таким швидким життям. Моя історія дуже довга, але я можу сказати, що я вирішив скинути з себе всю вагу і просто взяти рюкзак і йти пішки,

– говорив Понс якомусь із випадкових інтерв'юерів.

Аксель нещодавно став вірусним – після того як з'явився у відео на ютубі, де він ходить пішки у Пакистані. З густими дредами, брудним виглядом і без взуття.

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Він розповів людині, яка знімала його, що останні 6 років ходив босоніж, взуваючись лише тоді, коли це було вкрай необхідно. Він навіть показав на камеру свої чорні затверділі підошви.

Понс почав свою подорож у рідній Іспанії, на самісінькому заході Європи, та повільно рухався на схід, просто насолоджуючись красою світу.

У цьому немає нічого особливого, це сталося природно. У якийсь момент усе інше втратило сенс, окрім як піти й скинути весь той тягар, який я накопичував протягом життя,

– розповів колишній мотогонщик.

Аксель Понс ходить босоніж світом вже 6 років, але саме ця його подорож з Іспанії до Пакистану (а це 6500 кілометрів) почалася 15 місяців тому. Він хотів продовжити шлях до Індії, але не зміг перетнути кордон через проблеми з візою. Зараз він думає, чи не піти до Китаю – тобто подорож триватиме хай там як.