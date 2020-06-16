Як з'явилися чоловічі парфуми: коротка історія революції в ароматах

Про чоловічу парфумерію багато почали говорити на початку ХХ століття, тоді сталася справжня революція в ароматах. Але раніше, тисячі років до того, парфуми, уявіть, не мали гендерної приналежності.

Якісь запахи вважали зброєю для спокуси жінок, якісь, як-от квіткові, пов'язували з романтикою та жіночністю, але не було чіткого розподілу. Як та коли усе змінилося, розповість 24 Канал із посиланням на Carrement Belle.

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Як парфуми змінили чоловіків – і як чоловіки змінювали парфумерну індустрію?

Якими були парфуми раніше? В античності та середньовіччі парфуми використовували чоловіки й жінки однаково, бо головною їхньою функцією була гігієна. Ну, трохи ще медицина – парфумами маскували неприємні запахи та захищалися від хвороб.

Аж наприкінці XVII століття революціонізував парфумерію одеколон. І десь в той самий час використання парфумів жінками стало більш естетичним, ніж практичним. Для чоловіків же найпопулярнішим способом використання ароматизованих вод був ритуал після гоління.

Чоловіча парфумерія, яка створила свої власні коди та тенденції, з'явилася на початку ХХ століття.

У 1889 році Еме Герлен випустив композицію Jicky. Він уперше використав синтетичні інгредієнти, як-от ванілін, які поєднав з мускусом. Цей аромат лякав жінок, бо був занадто сильним, однак швидко завоював популярність серед чоловіків.

І от у 1904 році будинок моди знову випустив цей аромат, назвавши його Mouchoir de Monsieur. Тільки був він вже з чітким позиціюванням – як суто чоловічий.

У ХХ століття сталася справжня революція в ароматах, ба навіть не одна / Колаж 24 Каналу фото Pexels і oiltherapycentral

Чоловіча парфумерія повільно набирала популярність, і у 1930-х з'явилися перші чоловічі туалетні води. Це були свіжі та пахучі рідини в основному з ветівером та лавандою.

Злет чоловічої парфумерії стався у 70-х. Чоловіки вже не брали парфуми тільки для гоління, а для чого завгодно. До туалетних вод на ринку додалися справжні чоловічі парфуми.

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Чоловіки перестали прагнути лише "чистого і свіжого" запаху. Вони захотіли підкреслювати свою індивідуальність і виділятися з чітко впізнаваними ароматами.

У 1980-х роках чоловіки переходять до потужних, стійких та насичених ароматів, які підкреслюють мужність.

А 90-ті роки та вихід із тіні ЛГБТ-спільноти повертають свіжість у чоловічі композиції.

Після 2000-х же цикл завершився – набрала обертів метросексуальна тенденція, і чоловіки перестали соромитися доглядати за собою. Так повернулися до успіху унісекс-аромати.

Сьогодні різниця між чоловічими та жіночими ароматами знову стала розмитою. А сучасні чоловіки прагнуть нових ароматів і не бояться виходити за межі своєї зони комфорту.