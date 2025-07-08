Аромати створювали образи чоловіків, які залишалися в пам'яті поколінь. Розповідаємо на 24 Каналі коротку історію про те, як парфуми стали мистецтвом, завдяки Fragrantica.

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Легенди у флаконі: чоловічі аромати, які змінили світ ароматів

Old Spice – народження класики.

У 1938 році бренд Shulton представив Old Spice, який став синонімом тогочасного розуміння маскулінності. Натхненний морськими пригодами, аромат поєднував ноти цитрусів, спецій, гвоздики та мускусу.

Красивий флакон із зображенням вітрильника та доступна ціна зробили Old Spice улюбленцем чоловіків у всьому світі. Old Spice додавав їм упевненості. Навіть сьогодні, після ребрендингу Procter & Gamble у 1990-х, класичний Old Spice породжує ностальгію за епохою, коли чоловік був "простим і надійним".

Aramis – вайб 60-х.

У 1964 році з’явився Aramis від Estée Lauder – перший престижний чоловічий аромат, який вийшов за межі масового ринку. Його шкіряно-деревні ноти з відтінками сандала, пачулі та моху створювали образ витонченого джентльмена.

Aramis став символом 60-х – ери Джеймса Бонда, смокінгів і коктейльних вечірок. Цей аромат не просто пахнув – він розповідав історію про статус і харизму, задаючи тон для майбутніх нішевих парфумів.

Ці аромати створювали образи чоловіків, які залишалися в пам’яті поколінь / Фото з reddit

Cool Water – революція свіжості.

У 1988 році Davidoff випустив Cool Water, і той перевернув уявлення про чоловічі аромати. Морські ноти, змішані з лавандою, жасмином і мускусом, принесли свіжість і легкість, контрастуючи з важкими ароматами минулого.

Cool Water став хітом 90-х, уособлюючи енергію молодого покоління, яке прагнуло свободи. Цей аромат і досі залишається еталоном свіжих композицій, які підходять як для офісу, так і для вечірки.

Creed Aventus – пік сучасності.

У 2010 році дім Creed створив Aventus, який став легендою нішевої парфумерії. Натхненний Наполеоном, цей шипрово-фруктовий аромат поєднує ананас, чорну смородину, березу та амброксан. Aventus – це про силу, впевненість і розкіш.

Шлейф і стійкість зробили його фаворитом серед знаменитостей і поціновувачів парфумів. Кожен флакон – це результат ручної роботи, а інгредієнти, зібрані з усього світу, підкреслюють ексклюзивність. Aventus не просто пахне – він заявляє.

Ось так, від демократичного Old Spice до розкішного Creed Aventus, чоловіча парфумерія пройшла шлях від утилітарності до мистецтва. А кожен зі згаданих ароматів став культовим, відбиваючи дух своєї епохи.