При цьому вони не мають бути базовими та, тим більше, передбачуваними. Добірку з 10 таких сформували у редакції Forbes, її перекаже вам 24 Канал.

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Найкращі чоловічі парфуми: чільна десятка від Forbes

Вибір аромату є глибоко особистим, тож не минеться без експериментів, перш ніж ви знайдете саме ваш. А почати можна от із яких (бо вони найкращі):

Найкращий парфум для чоловіків загалом – Jo Malone Cypress & Grapevine Cologne Intense . Основні ноти – кипарис, виноградна лоза, мох. Аромат свіжий, деревно-ароматичний, бадьорий, але не надто сильний. Він є достатньо універсальним для денного або вечірнього використання і випромінює силу та вишуканість.

. Основні ноти – кипарис, виноградна лоза, мох. Аромат свіжий, деревно-ароматичний, бадьорий, але не надто сильний. Він є достатньо універсальним для денного або вечірнього використання і випромінює силу та вишуканість. Найкращий парфум для чоловіків для будь-якої пори року – Huron Sea Salt + Driftwood . Основні ноти – мандарин, кардамон, аніс, шавлія, ветівер, кедр. Аромат скромний, але сміливий і стійкий.

. Основні ноти – мандарин, кардамон, аніс, шавлія, ветівер, кедр. Аромат скромний, але сміливий і стійкий. Найкращий розкішний парфум для чоловіків – Krigler Lindauer Löwe 08 . Основні ноти – зелений чай, мандарин, троянда, герань, кедр, амбра. Аромат Альп, що символізує мужність, силу та хоробрість. Вишуканий та ідеальний для літніх подорожей.

. Основні ноти – зелений чай, мандарин, троянда, герань, кедр, амбра. Аромат Альп, що символізує мужність, силу та хоробрість. Вишуканий та ідеальний для літніх подорожей. Найкращий деревний аромат для чоловіків – Tom Ford Bois Pacifique. Основні ноти – куркума, сандал, дуб. Аромат привертає увагу стильно та невимушено. Цю суміш часто описують як чуттєву і сексуальну.

Вибір аромату є глибоко особистим, але ж вибирати варто з найкращих / Дивіться фото виробників