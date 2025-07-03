При цьому вони не мають бути базовими та, тим більше, передбачуваними. Добірку з 10 таких сформували у редакції Forbes, її перекаже вам 24 Канал.
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Найкращі чоловічі парфуми: чільна десятка від Forbes
Вибір аромату є глибоко особистим, тож не минеться без експериментів, перш ніж ви знайдете саме ваш. А почати можна от із яких (бо вони найкращі):
- Найкращий парфум для чоловіків загалом – Jo Malone Cypress & Grapevine Cologne Intense. Основні ноти – кипарис, виноградна лоза, мох. Аромат свіжий, деревно-ароматичний, бадьорий, але не надто сильний. Він є достатньо універсальним для денного або вечірнього використання і випромінює силу та вишуканість.
- Найкращий парфум для чоловіків для будь-якої пори року – Huron Sea Salt + Driftwood. Основні ноти – мандарин, кардамон, аніс, шавлія, ветівер, кедр. Аромат скромний, але сміливий і стійкий.
- Найкращий розкішний парфум для чоловіків – Krigler Lindauer Löwe 08. Основні ноти – зелений чай, мандарин, троянда, герань, кедр, амбра. Аромат Альп, що символізує мужність, силу та хоробрість. Вишуканий та ідеальний для літніх подорожей.
- Найкращий деревний аромат для чоловіків – Tom Ford Bois Pacifique. Основні ноти – куркума, сандал, дуб. Аромат привертає увагу стильно та невимушено. Цю суміш часто описують як чуттєву і сексуальну.
Вибір аромату є глибоко особистим, але ж вибирати варто з найкращих / Дивіться фото виробників
- Найкращий парфум для чоловіків за ціною – Ralph Lauren Polo 67. Основні ноти – бергамот, ананас, шавлія, ялівець, ветівер, пачулі. Це визнаний універсальний варіант та відносно недорогий як для якісного аромату. Запах не є надто сильним, але довго тримається.
- Найкращий парфум для молодих чоловіків – Chanel Bleu de Chanel. Основні ноти – цитрусовий акорд, лабданум, сандалове дерево, кедр. Це бестселер вже багато років, вишуканий і витончений, який можна носити в будь-яку пору року.
- Найкращий пряний парфум для чоловіків – Dior Sauvage Elixir. Основні ноти – грейпфрут, мускатний горіх, кориця, лаванда, сандал, пачулі, ветівер. Цей аромат привертає увагу, його теплі та пряні ноти добре відчуваються і не вивітрюються швидко. Хороший вибір для прохолодних місяців та особливих випадків.
- Найкращий квітковий парфум для чоловіків – Yves Saint Laurent YSL Myslf. Основні ноти – бергамот, квітка апельсина, пачулі. Це квітковий аромат із тонкими нюансами, свіжий, приємний для оточення. Навіть для чоловіків, які вважають, що квіти – це занадто.
- Найкращий фруктовий парфум для чоловіків – Commodity Juice Expressive. Основні ноти – малина, ревінь, полуниця, троянда, амбра. У цьому нетрадиційному й соковитому ароматі – збалансована солодкість. Оглядачі описують його як освіжаючий і яскравий.
- Найкращий цитрусовий парфум для чоловіків – Acqua Di Parma Colonia. Основні ноти – лимон, бергамот, апельсин, лаванда, розмарин, ветівер, сандал. Символ італійської елегантності, сонячний і яскравий, чудовий для щоденного використання, особливо в теплі місяці.