Як з'явилися Олімпійські ігри та в чому їхня ідея

Олімпійські ігри 2024 року влітку відбуваються у Парижі. За ліком сучасної олімпійської ери, це ХХХІІІ літні Ігри (перші відбулися в 1896), а зимові Ігри 2026 року в Італії стануть XXV. Але історія та ідея сягають набагато далі в минуле людства.

Перші Олімпійські ігри як такі відбулися у 776 році до нашої ери в місті Олімпія, звідки й назва. Ігри присвятили Зевсу, верховному богу грецького пантеону, і стали важливою культурною подією.

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Перші Олімпійські ігри: найцікавіші факти

Змагання проводили, як і сьогодні, кожні 4 роки. Учасники з різних полісів змагалися за спортивну славу та честь рідного міста – у бігу, боротьбі, стрибках, метанні диска та списа, а також у забігах з кіньми.

Цікаво, що спортсмени тоді були повністю оголеними, що символізувало рівність і чистоту досягнень. Єдиний дозволений одяг – шапочка для захисту від сонця.

Жінки участі в Іграх не брали, навіть як глядачки. Тільки жриці Деметри мали особливий дозвіл на присутність.

Відкриття Олімпійських ігор у Парижі відбулося 26 липня 2024 року / Колаж 24 Каналу світлин AP Photo

Переможці Ігор отримували оливковий вінок як символ пошани та визнання. Самі Ігри тривали 5 днів, протягом яких проводили релігійні ритуали, спортивні змагання та святкування.

Останній день присвячували жертвоприношенням і, звісно, бенкетам.

Ігри проводили не просто так. Вони мали величезне значення для розвитку цивілізації, адже сприяли укріпленню зв'язків між полісами, які часто між собою воювали. А на період проведення змагань війни зупинялися.

Та з приходом Риму на грецькі землі Олімпійські ігри поступово втратили своє значення. У 393 році імператор Феодосій I заборонив Ігри, адже імперія християнізувалася, а ці змагання мали язичницьке коріння.

Перші сучасні Олімпійські ігри пройшли в Афінах у 1896 році, зібравши спортсменів з різних країн світу. Ідея відновлення руху була подібна до духу древніх Ігор – об'єднати людей з різних країн заради миру.

Утім, ніхто сьогодні війни на час Олімпіади не припиняє, хоча такі заклики й лунають.