Как появились Олимпийские игры и в чем их идея

Олимпийские игры 2024 года летом проходят в Париже. По счету современной олимпийской эры, это ХХХІІІ летние Игры (первые состоялись в 1896), а зимние Игры 2026 года в Италии станут XXV. Но история и идея уходят гораздо дальше в прошлое человечества.

Первые Олимпийские игры как таковые состоялись в 776 году до нашей эры в городе Олимпия, откуда и название. Игры посвятили Зевсу, верховному богу греческого пантеона, и стали важным культурным событием.

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Первые Олимпийские игры: самые интересные факты

Соревнования проводили, как и сегодня, каждые 4 года. Участники из разных полисов соревновались за спортивную славу и честь родного города – в беге, борьбе, прыжках, метании диска и копья, а также в забегах с лошадьми.

Интересно, что спортсмены тогда были полностью обнаженными, что символизировало равенство и чистоту достижений. Единственная разрешенная одежда – шапочка для защиты от солнца.

Женщины участия в Играх не принимали, даже как зрительницы. Только жрицы Деметры имели особое разрешение на присутствие.

Открытие Олимпийских игр в Париже состоялось 26 июля 2024 года / Коллаж 24 канала фотографий AP Photo

Победители Игр получали оливковый венок как символ почета и признания. Сами Игры продолжались 5 дней, в течение которых проводили религиозные ритуалы, спортивные соревнования и празднования.

Последний день посвящали жертвоприношениям и, естественно, пирам.

Игры проводили не просто так. Они имели огромное значение для развития цивилизации, ведь способствовали укреплению связей между полисами, которые часто между собой воевали. А на период проведения соревнований войны останавливались.

Но с приходом Рима на греческие земли Олимпийские игры постепенно потеряли свое значение. В 393 году император Феодосий I запретил Игры, ведь империя христианизировалась, а эти соревнования имели языческие корни.

Первые современные Олимпийские игры прошли в Афинах в 1896 году, собрав спортсменов из разных стран мира. Идея возобновления движения была подобна духу древних Игр – объединить людей из разных стран ради мира.

Впрочем, никто сегодня войны на время Олимпиады не прекращает, хотя такие призывы и звучат.