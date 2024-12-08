Один коментар родича все змінив: 220-кілограмовий чоловік зміг схуднути удвічі

Нині 28-річний, Карлос Рівера розповів, що боровся зі своєю вагою від старших класів школи. Його вага перевищила 220 кілограмів і він ледь втискався в одяг XXXXXXL.

Якось на святкуванні Дня Незалежності родич показав на Карлоса і сказав: "Боже, який він великий". І це все змінило – а як саме, розповідає 24 Канал із посиланням на New York Post.

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Як Карлос Рівера скинув 110 кілограмів ваги

Після цієї ситуації Карлос Рівера відчув пекучий сором, і він наважився змінити своє життя, щоб схуднути. 14 листопада 2020 року йому зробили операцію (встановили шлунковий рукав) – і та допомогла чоловікові скинути понад 50 кілограмів.

Але це був тільки початок шляху. Карлос почав панікувати, коли через 9 місяців перестав втрачати вагу. На День Подяки у 2023 він вирішив переглянути й свій раціон – відмовився від їжі з доставкою, закусок і газованих напоїв.

Відтоді Рівера (ветеринарний медбрат із Бостона, штат Массачусетс) скинув ще понад 50 кілограмів – загалом майже 110. Карлос перейшов від розміру XXXXXXL до XL і тепер важить 108 кілограмів.

Щоб схуднути, Карлос пішов до спортзалу, сів на дієту і навіть зробив операцію / Фото nypost

Зараз я почуваюся чудово, ні про що не шкодую. Мої стосунки з друзями стали кращими – я хочу тусуватися, хочу ходити випити. Кожен аспект мого життя змінився. Я відчував багато негативної уваги, але тепер моя впевненість у собі шалена,

– розповів чоловік.

Він також почав ходити до спортзалу 5 разів на тиждень – займатися на тренажері зі сходами й підіймати легку вагу. А на лютий 2025 року Карлос записався на підтяжку живота – щоб прибрати 20 кілограмів зайвої шкіри.

Я готовий позбутися цього і почати все з чистого аркуша,

– підсумував він.

Раціон Карлоса раніше був таким:

Сніданок – велика кава та 2 пончики.

Обід – китайська їжа.

Вечеря – піца або інша їжа на винос.

Перекуси – пончики, шоколад, випічка.

Напої – 5 банок кока-коли.

А ось раціон Карлоса зараз: