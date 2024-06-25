Дивимося "Байкери" зі знанням предмета: дика історія появи шкіряної куртки

Відтоді, як Марлон Брандо увійшов до бару у фільмі "Дикий" 1953 року у своїй Schott Perfecto, шкіряна куртка стала символом бунту. Вплив фільму Ласло Бенедека на молодіжну культуру й кіно був незмірним.

У той час "Дикого" вважали загрозою для суспільства. Британська рада з класифікації фільмів (BBFC) обурилася, що в ньому зображено "необмежене хуліганство". А шкіряна куртка була заборонена в американських школах, оскільки її вважали ознакою злочинних намірів.

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Природно, що вона стала улюбленим одягом поганих хлопців, бунтарів і панків. Фільм "Байкери", який зараз йде в кінотеатрах, відсилає глядача якраз до цього моменту історії – часу, коли шкіряна куртка була символом непокори та приналежності до спільноти.

Історія шкіряної куртки: від дощовика до культового одягу

До того, як стати культурною іконою, шкіряна куртка була утилітарним предметом одягу, який носили переважно пілоти та патрульні, щоб вберегтися від дощу та інших суворих погодних умов. Ірвінг Шотт шив дощовики у підвалі, але у 1928 році в Нью-Йорку він розробив нині культову куртку Perfecto, назвавши її на честь своєї улюбленої сигари.

Спочатку він продавав її через магазини Harley Davidson, тобто від самого початку куртка перепліталася з байкерською культурою. Пізніше Шотт дістав замовлення на уніформу для пілотів Військово-повітряних сил США, створивши куртку бомбардувальника – бомбер.

Cаме кіно перетворило байкерські куртки з уніформи на символ крутості / Фото senivpetro@freepik

Шкіра – міцна, в ній тепло пілотам на висотах і військовим у русі. Байкери, які часто були ветеранами, радо брали її на озброєння. Тим більше, що після Другої світової війни величезні надлишки авіаційних шкіряних курток передали в продаж за доступними цінами. Та саме кіно перетворило байкерські та бомберські куртки з уніформи на символ контркультури та крутості.

У "Байкерах" одружений водій вантажівки Джонні (Том Гарді) настільки надихається Брандо у "Дикому", що створює власний мотоклуб "Вандали". Їх об'єднує любов до чопперів, пива та агресивне почуття спільноти, яке символізують шкіряні куртки. У першій сцені на Бенні (Остін Батлер) з "Вандалів" нападають у барі, бо він відмовляється її зняти.

одружений водій вантажівки Джонні (Том Гарді) настільки надихається Брандо у "Дикому", що створює власний мотоклуб "Вандали". Їх об'єднує любов до чопперів, пива та агресивне почуття спільноти, яке символізують шкіряні куртки. У першій сцені на Бенні (Остін Батлер) з "Вандалів" нападають у барі, бо він відмовляється її зняти. Шкіряна куртка у різних формах символізувала як бунт, так і приналежність. Наприклад, у фільмі "Бріолін" 1978 року є дві шкільні банди: T-Birds у чорних байкерських куртках і Pink Ladies в атласних рожевих.

1978 року є дві шкільні банди: T-Birds у чорних байкерських куртках і Pink Ladies в атласних рожевих. У підлітковому телесеріалі "Рівердейл", коли оповідач і місцевий дивак Бевзь вальсує до школи у куртці зі зміями, він одразу сіє страх і трепет.

коли оповідач і місцевий дивак Бевзь вальсує до школи у куртці зі зміями, він одразу сіє страх і трепет. А в сюрреалістичному кіно Лінча "Дикі серцем" 1990 Ніколас Кейдж до нудоти багато розповідає про свою куртку зі зміїної шкіри: "Я коли-небудь говорив вам, що ця куртка є символом моєї індивідуальності та моєї віри в особисту свободу?"

І, звісно, виконання Брандо ролі Джонні у фільмі "Дикий" засвідчило появу нової хвилі молодіжної культури: "Гей, Джонні, проти чого бунтуєш?" Гра Брандо надихнула й Елвіса Преслі – на створення костюмів у фільмі "Тюремний рок" 1957.

Шкіряну куртку намагалися перетворити на предмет високої моди ще з 60-х / Фото fxquadro@freepik

Британські The Beatles відіграли концерт у Гамбурзі в шкіряних куртках, які були їхнім головним атрибутом на сцені з 1960 по 1962 рік. Ворогуючими субкультурами того часу були модники в костюмах та рокери, які носили шкіряні куртки. Їхні бійки з розмахом висвітлювали у ЗМІ – молодіжна культура була жорстокою і некерованою, журналісти називали її "внутрішнім ворогом". У 1972 році соціолог Стенлі Коен, вивчав це явище, запровадив термін "моральна паніка", щоб описати безмежну лють, яку викликали бійки молодих людей.

У Франції модельєр Ів Сен-Лоран, який тоді очолював Dior, намагався перетворити шкіряну куртку на предмет високої моди. У 1960 він представив таку колекцію, але критики та покупці не були вражені. Лише у 1980-х роках шкіряна куртка стала елементом шику. Попзірки та знаменитості, такі як Мадонна, Грейс Джонс і Шер, носили шкіряні куртки та вбрання зі шкіри, виготовлені на замовлення, і вони стали ексклюзивними та дорогими.

Що ж, сьогодні в шкіряній куртці вже немає нічого особливо андеграундного. Але "Байкери" знову надають їй значення. У фільмі "вандали" – це хлопці в джинсах і шкіряних куртках, які мають обжитий вигляд, зносостійкі, практичні, з плямами від моторної оливи та потертостями. Чи очікуємо нового витка в цій історії?