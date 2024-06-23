Потрібні лише суперспостережливість і увага до деталей. Найкраще, звісно, купувати кросівки в офіційних продавців. Але якщо ви знайшли вигідну пропозицію деінде, є кілька ознак, які допоможуть з'ясувати, чи вони часом не підроблені.
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Ці 4 ознаки допоможуть відрізнити підробки Nike від справжніх
- Коробка. Упаковка може надати підказки. Почніть з перевірки на наявність будь-яких відхилень, таких як колір, якість друку та розміщення логотипа. Автентичні коробки для кросівок Nike мають точний розмір логотипа, тиснення та загальну якість. У підроблених кросівках також часто відсутній мішок для пилу або додатковий комплект шнурків. Ви також можете перевірити штрих-код на коробці, звіривши його з офіційним сайтом Nike.
- Взуття. Підробникам часто не вдається точно повторити кожну деталь дизайну, що має вирішальне значення для виявлення підробок. Звертайте увагу на розбіжності у відтінках кольорів, деталях на етикетках і на голограмах. Матеріали підробок зазвичай виглядають і відчуваються дешевше, часто роблячи взуття легшим або крихкішим. Незалежно від того, чи це шкіра, чи замша, сітка або трикотаж, якість повинна бути очевидною. Зверніть особливу увагу на текстуру і відчуття верху, оскільки підроблені кросівки часто мають дешеву, схожу на пластик поверхню.
Зверніть увагу на ці кілька ознак, і ви зможете відрізнити підробки Nike від оригіналу / Фото Runrepeat
- Також переконайтеся, що логотип Nike та інші фірмові елементи правильно розташовані та мають відповідний розмір. Автентичні кросівки мають добре набитий однорідний язичок з точними строчками та чистими краями. Логотип Nike на язичку не має бути зміщеним або погано надрукованим. Перевірте шрифт і інтервал тексту на етикетці, підробки можуть використовувати неправильні шрифти. Nike використовує передові технології амортизації для оптимального комфорту та продуктивності. Тож перевірте проміжну підошву на відповідність форми – підробки часто мають неправильну форму підошви. На справжніх підошвах також повинен бути зареєстрований символ торгової марки.
- Ціна. Вона може бути чітким індикатором автентичності. Як правило, кросівки Nike, особливо розпродані або випущені обмеженим тиражем, коштують дорожче після того, як їх "розкупили". Якщо ви бачите, що ці кросівки продаються за значно нижчою ціною, ніж початкова, будьте обережні. Такі угоди часто є пасткою з підробленої продукції.
- Продавець. Купуючи кросівки Nike у неавторизованого продавця, на онлайн-платформі або у посередника в інстаграмі, будьте обережні. Ці продавці можуть не мати контракту з Nike на продаж своєї продукції. Уникайте покупок у вуличних торговців і на ринках, оскільки вони часто є підробленими. Якщо вже ніяк інакше, то бодай перевіряйте відгуки покупців.