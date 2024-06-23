Потрібні лише суперспостережливість і увага до деталей. Найкраще, звісно, купувати кросівки в офіційних продавців. Але якщо ви знайшли вигідну пропозицію деінде, є кілька ознак, які допоможуть з'ясувати, чи вони часом не підроблені.

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Ці 4 ознаки допоможуть відрізнити підробки Nike від справжніх

Коробка. Упаковка може надати підказки. Почніть з перевірки на наявність будь-яких відхилень, таких як колір, якість друку та розміщення логотипа. Автентичні коробки для кросівок Nike мають точний розмір логотипа, тиснення та загальну якість. У підроблених кросівках також часто відсутній мішок для пилу або додатковий комплект шнурків. Ви також можете перевірити штрих-код на коробці, звіривши його з офіційним сайтом Nike.

Упаковка може надати підказки. Почніть з перевірки на наявність будь-яких відхилень, таких як колір, якість друку та розміщення логотипа. Автентичні коробки для кросівок Nike мають точний розмір логотипа, тиснення та загальну якість. У підроблених кросівках також часто відсутній мішок для пилу або додатковий комплект шнурків. Ви також можете перевірити штрих-код на коробці, звіривши його з офіційним сайтом Nike. Взуття. Підробникам часто не вдається точно повторити кожну деталь дизайну, що має вирішальне значення для виявлення підробок. Звертайте увагу на розбіжності у відтінках кольорів, деталях на етикетках і на голограмах. Матеріали підробок зазвичай виглядають і відчуваються дешевше, часто роблячи взуття легшим або крихкішим. Незалежно від того, чи це шкіра, чи замша, сітка або трикотаж, якість повинна бути очевидною. Зверніть особливу увагу на текстуру і відчуття верху, оскільки підроблені кросівки часто мають дешеву, схожу на пластик поверхню.

Зверніть увагу на ці кілька ознак, і ви зможете відрізнити підробки Nike від оригіналу / Фото Runrepeat