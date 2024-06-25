Смотрим "Байкеры" со знанием предмета: дикая история появления кожаной куртки

С тех пор как Марлон Брандо вошел в бар в фильме "Дикий" 1953 года в своей Schott Perfecto, кожаная куртка стала символом бунта. Влияние фильма Ласло Бенедека на молодежную культуру и кино было неизмеримым.

В то время "Дикого" считали угрозой для общества. Британский совет по классификации фильмов (BBFC) возмутился, что в нем изображено "неограниченное хулиганство". А кожаная куртка была запрещена в американских школах, поскольку ее считали признаком преступных намерений.

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Естественно, что она стала любимой одеждой плохих парней, бунтарей и панков. Фильм "Байкеры", который сейчас идет в кинотеатрах, отсылает зрителя как раз к этому моменту истории – времени, когда кожаная куртка была символом неповиновения и принадлежности к сообществу.

История кожаной куртки: от дождевика до культовой одежды

До того как стать культурной иконой, кожаная куртка была утилитарным предметом одежды, который носили преимущественно пилоты и патрульные, чтобы уберечься от дождя и других суровых погодных условий. Ирвинг Шотт шил дождевики в подвале, но в 1928 году в Нью-Йорке он разработал ныне культовую куртку Perfecto, назвав ее в честь своей любимой сигары.

Сначала он продавал ее через магазины Harley Davidson, то есть с самого начала куртка переплеталась с байкерской культурой. Позже Шотт получил заказ на униформу для пилотов Военно-воздушных сил США, создав куртку бомбардировщика – бомбер.

Именно кино превратило байкерские куртки из униформы в символ крутости / Фото senivpetro@freepik

Кожа – прочная, в ней тепло пилотам на высотах и военным в движении. Байкеры, которые часто были ветеранами, с радостью брали ее на вооружение. Тем более, что после Второй мировой войны огромные излишки авиационных кожаных курток передали в продажу по доступным ценам. Но именно кино превратило байкерские и бомберские куртки из униформы в символ контркультуры и крутости.

У "Байкерах" женатый водитель грузовика Джонни (Том Харди) настолько вдохновляется Брандо в "Диком", что создает собственный мотоклуб "Вандалы". Их объединяет любовь к чопперам, пиву и агрессивное чувство сообщества, которое символизируют кожаные куртки. В первой сцене на Бенни (Остин Батлер) из "Вандалов" нападают в баре, потому что он отказывается ее снять.

женатый водитель грузовика Джонни (Том Харди) настолько вдохновляется Брандо в "Диком", что создает собственный мотоклуб "Вандалы". Их объединяет любовь к чопперам, пиву и агрессивное чувство сообщества, которое символизируют кожаные куртки. В первой сцене на Бенни (Остин Батлер) из "Вандалов" нападают в баре, потому что он отказывается ее снять. Кожаная куртка в разных формах символизировала как бунт, так и принадлежность. Например, в фильме "Бриолин" 1978 года есть две школьные банды: T-Birds в черных байкерских куртках и Pink Ladies в атласных розовых.

1978 года есть две школьные банды: T-Birds в черных байкерских куртках и Pink Ladies в атласных розовых. В подростковом телесериале "Ривердейл", когда рассказчик и местный чудак Бевзь вальсирует в школу в куртке со змеями, он сразу сеет страх и трепет.

когда рассказчик и местный чудак Бевзь вальсирует в школу в куртке со змеями, он сразу сеет страх и трепет. А в сюрреалистическом кино Линча "Дикие сердцем" 1990 Николас Кейдж до тошноты много рассказывает о своей куртке из змеиной кожи: "Я когда-нибудь говорил вам, что эта куртка является символом моей индивидуальности и моей веры в личную свободу?"

И, конечно, исполнение Брандо роли Джонни в фильме "Дикий" ознаменовало появление новой волны молодежной культуры: "Эй, Джонни, против чего бунтуешь?" Игра Брандо вдохновила и Элвиса Пресли – на создание костюмов в фильме "Тюремный рок" 1957.

Кожаную куртку пытались превратить в предмет высокой моды еще с 60-х / Фото fxquadro@freepik

Британские The Beatles сыграли концерт в Гамбурге в кожаных куртках, которые были их главным атрибутом на сцене с 1960 по 1962 год. Враждующими субкультурами того времени были модники в костюмах и рокеры, которые носили кожаные куртки. Их драки с размахом освещали в СМИ – молодежная культура была жестокой и неуправляемой, журналисты называли ее "внутренним врагом". В 1972 году социолог Стэнли Коэн, изучал это явление, ввел термин "моральная паника", чтобы описать безграничную ярость, которую вызывали драки молодых людей.

Во Франции модельер Ив Сен-Лоран, который тогда возглавлял Dior, пытался превратить кожаную куртку в предмет высокой моды. В 1960 он представил такую коллекцию, но критики и покупатели не были впечатлены. Лишь в 1980-х годах кожаная куртка стала элементом шика. Поп-звезды и знаменитости, такие как Мадонна, Грейс Джонс и Шер, носили кожаные куртки и наряды из кожи, изготовленные на заказ, и они стали эксклюзивными и дорогими.

Что ж, сегодня в кожаной куртке уже нет ничего особо андеграундного. Но "Байкеры" снова придают ей значение. В фильме "вандалы" – это парни в джинсах и кожаных куртках, которые имеют обжитой вид, износостойкие, практичные, с пятнами от моторного масла и потертостями. Ожидаем ли нового витка в этой истории?