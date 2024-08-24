Івана Кнолл приміряла для фото в'язаний купальник. Він дуже припав до душі її прихильникам завдяки соняшникам, які привертають до себе максимум уваги.

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Івана у соняхах розбурхала мережу

Пріоритети бувають рідко, варіанти – всюди,

– написала Івана Кнолл.

Івана Кнолл розбурхала мережу / Фото з інстаграму Кнолл

Нам складно збагнути, що ж мала на увазі Івана Кнолл. Особливо, якщо враховувати, який образ вона обрала, щоб супроводити його цими словами. Хай там як, прихильники палкої вболівальниці збірної Хорватії з футболу у захваті. Вони щедро засипали Івану як лайками, так і коментарями. Традиційно залишаємо частину з них:

"Яка ж ти сексуальна";

"На фото дуже гаряче";

"Соняшники красиві";

"Маєш приголомшливий зовнішній вигляд";

"Ти фантастично спокуслива";

"Чарівна Івана".

Ми теж у захваті від Івани Кнолл. Саме тому ми активно стежимо за її сторінкою в інстаграмі. Це дозволяє нам не пропускати гарячі фото та відео, якими вона ділиться. Власне, ось її новий допис, поки ми милувались кадрами з соняшниками.

Прихильникам Івани Кнолл подобаються її фотосесії / Фото з інстаграму Кнолл

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Якщо ви досі не підписались на Івану Кнолл, зробіть це негайно. Не проґавте свіжу порцію гаряченького від фанатки збірної Хорватії.