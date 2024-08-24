Івана Кнолл приміряла для фото в'язаний купальник. Він дуже припав до душі її прихильникам завдяки соняшникам, які привертають до себе максимум уваги.
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Івана у соняхах розбурхала мережу
Пріоритети бувають рідко, варіанти – всюди,
– написала Івана Кнолл.
Івана Кнолл розбурхала мережу / Фото з інстаграму Кнолл
Нам складно збагнути, що ж мала на увазі Івана Кнолл. Особливо, якщо враховувати, який образ вона обрала, щоб супроводити його цими словами. Хай там як, прихильники палкої вболівальниці збірної Хорватії з футболу у захваті. Вони щедро засипали Івану як лайками, так і коментарями. Традиційно залишаємо частину з них:
- "Яка ж ти сексуальна";
- "На фото дуже гаряче";
- "Соняшники красиві";
- "Маєш приголомшливий зовнішній вигляд";
- "Ти фантастично спокуслива";
- "Чарівна Івана".
Ми теж у захваті від Івани Кнолл. Саме тому ми активно стежимо за її сторінкою в інстаграмі. Це дозволяє нам не пропускати гарячі фото та відео, якими вона ділиться. Власне, ось її новий допис, поки ми милувались кадрами з соняшниками.
Прихильникам Івани Кнолл подобаються її фотосесії / Фото з інстаграму Кнолл
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Якщо ви досі не підписались на Івану Кнолл, зробіть це негайно. Не проґавте свіжу порцію гаряченького від фанатки збірної Хорватії.