Як правильно використовувати камінці для віскі, щоб не зіпсувати смак напою

Часто кажуть, що віскі найкраще смакує за кімнатної температури, але це суб'єктивно. Правда в тому, що всі складні й тонкі аромати з келиха легше розпізнати, коли спиртне має температуру 16 – 18 градусів.

А це, як правило, холодніше, ніж там, де ви любите розслабитися і відпочити. Тож як охолодити віскі? Найочевидніший спосіб – лід, але він може розбавити напій з часом, пише Foodie.

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Камінці для віскі: як це працює і чому це краще за лід

Експертки галузі Анна Акстер і Венделін фон Шродер, співзасновниці Lodestar Whiskey, розповіли про інший спосіб. Це камінці для віскі, призначені для доведення напою до ідеальної температури.

Камінці виготовлені з нержавіючої сталі або мильного каменю, тому вони вбирають тепло від віскі кімнатної температури. Тобто вони можуть знизити температуру вашого напою, але при цьому не будуть танути, як у випадку з льодом.

Вони досить швидко охолоджують віскі, але як тільки камінці нагріються, ваш напій не залишиться прохолодним надовго!

– застерігає при цьому Фон Шродер.



Камінці для віскі можуть зробити смак вашого напою кращим / Фото Shutterstock

Наскільки холодними мають бути камінці? Це не точна наука. Акстер каже, що "найкраще заморозити їх на ніч, щоб переконатися, що вони досить холодні".

Камінці для віскі вперше з'явилися на ринку в середині 2000-х, тоді вони були переважно аксесуарами з мильного каменю без особливих прикрас. До сьогодні вони еволюціонували, щоб задовольнити бажання широкого ринку.

тоді вони були переважно аксесуарами з мильного каменю без особливих прикрас. До сьогодні вони еволюціонували, щоб задовольнити бажання широкого ринку. Ви можете знайти камінці, що імітують кубики льоду, сфери, діаманти, та й складніші конструкції, такі як черепи, що ідеально пасують до Геловіна. Всі вони працюють за тією ж базовою концепцією – швидко охолодити віскі.

Чи можна їх нагріти, щоб утримувати гарячим чай або грогг? експертки не рекомендують нагрівати каміння для віскі, хоча й забороняти не беруться.

Але беруться переконливо стверджувати: якщо використовувати камінці за призначенням, вони будуть візуально привабливим і винахідливим способом підкреслити тонкі аромати віскі, не розбавляючи його.