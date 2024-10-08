Как правильно использовать камушки для виски, чтобы не испортить вкус напитка

Часто говорят, что виски лучше всего на вкус при комнатной температуре, но это субъективно. Правда в том, что все сложные и тонкие ароматы из бокала легче распознать, когда спиртное имеет температуру 16 – 18 градусов.

А это, как правило, холоднее, чем там, где вы любите расслабиться и отдохнуть. Так как же охладить виски? Самый очевидный способ – лед, но он может разбавить напиток со временем, пишет Foodie.

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Камушки для виски: как это работает и почему это лучше чем лед

Эксперты отрасли Анна Акстер и Венделин фон Шродер, соосновательницы Lodestar Whiskey, рассказали о другом способе. Это камушки для виски, предназначены для доведения напитка до идеальной температуры.

Камушки изготовлены из нержавеющей стали или мыльного камня, поэтому они впитывают тепло от виски комнатной температуры. То есть они могут снизить температуру вашего напитка, но при этом не будут таять, как в случае со льдом.

Они достаточно быстро охлаждают виски, но как только камушки нагреются, ваш напиток не останется прохладным надолго!

– предостерегает при этом Фон Шродер.



Камушки для виски могут сделать вкус вашего напитка лучше / Фото Shutterstock

Насколько холодными должны быть камушки? Это не точная наука. Акстер говорит, что "лучше всего заморозить их на ночь, чтобы убедиться, что они достаточно холодные".

Камушки для виски впервые появились на рынке в середине 2000-х, тогда они были преимущественно аксессуарами из мыльного камня без особых украшений. До сегодняшнего дня они эволюционировали, чтобы удовлетворить желания широкого рынка.

тогда они были преимущественно аксессуарами из мыльного камня без особых украшений. До сегодняшнего дня они эволюционировали, чтобы удовлетворить желания широкого рынка. Вы можете найти камушки, имитирующие кубики льда, сферы, бриллианты, да и более сложные конструкции, такие как черепа, идеально подходящие к Хэллоуину. Все они работают по той же базовой концепции – быстро охладить виски.

Можно ли их нагреть, чтобы удерживать горячим чай или грогг? Эксперты не рекомендуют нагревать камни для виски, хотя и запрещать не берутся.

Но берутся убедительно утверждать: если использовать камушки по назначению, они будут визуально привлекательным и изобретательным способом подчеркнуть тонкие ароматы виски, не разбавляя его.