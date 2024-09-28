Бармен rombarbarr поділився з підписниками певним "лайфхаком" у відео. Він запевняв, як зауважив Gentleman 24, що для цього потрібна лише ложка і морозильна камера.

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Як врятувати коктейль, де розтанув лід: відповідь бармена вас здивує

Бармен переконливо стверджував, що якщо потримати напій у морозилці кілька хвилин із ложкою, зайва вода нібито притягнеться до неї, і коктейль знову стане ідеальним.

Як врятувати коктейль, в якому розтанув лід, і він став дуже водянистим? Усе дуже просто. Ми знаємо, що алкоголь за температури 0 градусів не замерзає, а нам якраз потрібно дістати з нього зайву воду. Тому ми беремо металевий предмет, наприклад чайну ложку,

– розповів чоловік.

Далі стакан із коктейлем і ложкою кладемо у морозилку. Метал, мовляв, буде охолоджувати й притягувати до себе воду, яка замерзне довкола ложки, а алкоголь залишиться.

Лід розтанув – чи можливо врятувати коктейль: дивіться відео rombarbarr

Підписники зацікавлено чекали на результат, але наприкінці відео бармен щиро зізнався: жоден трюк не допоможе врятувати напій після того, як лід у ньому розтанув.

І що ми бачимо? Що наговорив я вам х**ні, бо ні***на це так не працює. Ваш коктейль треба випити у перші 10 хвилин. А якщо ви залишили його на пів години й лід у ньому розтанув – ви його вже ніяк не врятуєте,

– підсумував rombarbarr.

Тож експеримент закінчився з гумором і важливою порадою для всіх любителів коктейлів: не зволікайте, пийте вчасно!