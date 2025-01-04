Чоловік відкрив свою капсулу часу через 24 роки – і вміст його дуже вразив

Якось хлопець зі своїм братом вирішили створити капсулу часу. Це було 24 роки тому – у 2000.

Нині він, вже дорослий чолові, вирішив її відкрити. Предмети, які він виявив, повернули час на рубіж тисячоліть, пише 24 Канал із посиланням на Daily Star.

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Про що розповіла чоловікові капсула часу, яку той сховав чверть століття тому

Пастор Ділан Шрейдер поділився своєю історію на Х, та опублікував зображення своєї посилки самому собі. Дописи отця викликали неабиякий ажіотаж у мережі – завдяки бляшанці з тематикою Crayola.

Контекст: наприкінці 1999 року, під час захоплення міленіумом, @Crayola_Capital запропонувала просту капсулу часу. Ми з братом зробили її напередодні нового року,

– розповів Ділан.

Капсула містила листівку про СНІД, брошуру про алкоголь і наркотики, недописану автобіографію, дискети, поляроїдні фото будинку дитинства і касету.

Пастор Шрейдер розповів на Х свою історію про капсулу часу / Фото FrDylanSchrader

Пастор розкрив скарбницю ностальгічних пам'ятних речей. У своїй записці в майбутнє він розмірковував:

Я пишу тим, хто не може відповісти. Яким є майбутнє? Це "1984", "Прекрасний новий світ" чи щасливе майбутнє? У майбутнє, з епохи свободи слова, релігії та нестримного капіталізму. До вас це послання Бога, любові та миру. Заповнюючи цю капсулу, я кажу всім нам сьогодні, вчора, завтра: мир вам!

Також Шрейдер знайшов касету, на якій його почерком написано "Вступ". Але її прослухати, як і переглянути дискети, виявилося непростим завданням – довелося добряче пошукати спосіб здобути доступ до цих носіїв.

Та запис із касети чоловік зміг відтворити. Він виявився мішаниною особистих відсилань і відсилань до попкультури:

там було читання уривка з "Кельвіна і Гоббса",

посилання на "Путівник автостопом по галактиці",

вірш, написаний, ймовірно, самим Діланом,

а ще роздуми про майбутнє і пісню Аланіс Моріссетт.

А що ви б поклали нині у вашу капсулу часу у посланні до себе взірця 2050 року?