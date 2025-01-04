Сейчас он, уже взрослый мужчина, решил ее открыть. Предметы, которые он обнаружил, вернули время на рубеж тысячелетий, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Star.

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О чем рассказала мужчине капсула времени, которую тот спрятал четверть века назад

Пастор Дилан Шрейдер поделился своей историей на Х, и опубликовал изображения своей посылки самому себе. Сообщения отца вызвали большой ажиотаж в сети – благодаря жестянке с тематикой Crayola.

Контекст: в конце 1999 года, во время увлечения миллениумом, @Crayola_Capital предложила простую капсулу времени. Мы с братом сделали ее в канун нового года,

– рассказал Дилан.

Капсула содержала листовку о СПИДе, брошюру об алкоголе и наркотиках, недописанную автобиографию, дискеты, поляроидные фото дома детства и кассету.

Пастор Шрейдер рассказал на Х свою историю о капсуле времени / Фото FrDylanSchrader

Пастор раскрыл сокровищницу ностальгических памятных вещей. В своей записке в будущее он размышлял:

Я пишу тем, кто не может ответить. Каково будущее? Это "1984", "Прекрасный новый мир" или счастливое будущее? В будущее, из эпохи свободы слова, религии и безудержного капитализма. К вам это послание Бога, любви и мира. Заполняя эту капсулу, я говорю всем нам сегодня, вчера, завтра: мир вам!

Также Шрейдер нашел кассету, на которой его почерком написано "Вступление". Но ее прослушать, как и просмотреть дискеты, оказалось непростой задачей – пришлось изрядно поискать способ получить доступ к этим носителям.

Но запись с кассеты мужчина смог воспроизвести. Она оказалась мешаниной личных отсылок и отсылок к поп-культуре:

там было чтение отрывка из "Кельвина и Гоббса",

ссылка на "Путеводитель автостопом по галактике",

стихотворение, написанное, вероятно, самим Диланом,

а еще размышления о будущем и песню Аланис Мориссетт.

А что бы вы положили сейчас в вашу капсулу времени в послании к себе образца 2050 года?