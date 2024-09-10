Нові дані сервісу порівняння та перемикання пристроїв, який має бути представлений цього місяця, свідчать про культурний розрив між власниками iPhone та Android. Кожен п'ятий користувач iPhone ніколи не замислювався б про те, щоб зустрічатися з людиною, яка користується пристроєм Android.

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Власники Android-смартфонів не такі категоричні

Цікаво, що показник різко зростає серед користувачів iPhone у віці 18 – 34 років (32%). І навпаки, лише 10% користувачів Android уникали б знайомств з власниками iPhone.

Окрім вподобань щодо побачень, кожен шостий користувач смартфона визнає, що вірить у стереотипи про власників iPhone та Android. Деякі з найпоширеніших припущень про користувачів iPhone полягають у тому, що вони:

на 236% більше слідкують за трендами, ніж власники Android,

на 228% більше схильні до моди

та на 81% більше схильні до захоплення соціальними мережами.

Також вважається, що шанувальники Apple на 90% частіше скасовують зустрічі з сім'єю / друзями.



Вважають, що шанувальники Apple частіше скасовують зустрічі з сім'єю / Фото cookie_studio

Згідно з дослідженням, користувачі Android більше цінують практичність, ніж стиль, є більш екологічно свідомими, а також з більшою ймовірністю пригостять вас напоєм.

Вважається, що користувачі iPhone на 87% частіше ігнорують телефонні дзвінки, ніж користувачі Android, і на 42% частіше залишають довгі голосові повідомлення. Тим часом користувачі Android на 43% частіше допомагають вам з переїздом.

Сімрат Шарма, експерт з мобільних пристроїв Uswitch.com, сказав: "Запуск нового iPhone – одна з найочікуваніших технологічних подій у календарі, і багато британців, як очікується, перейдуть на найновішу модель, коли вона вийде. Ми знаємо, що люди дуже віддані своїм смартфонам, незалежно від того, чи це Apple, чи Android, але лояльність до бренду часто зумовлена сприйняттям або звичкою, а не тим, що може бути найкращим для ваших потреб".

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Він додав, що користувачі мобільних телефонів можуть втратити свій шанс, якщо не досліджуватимуть ширший ринок, щоб знайти пристрій з найкращими для них функціями за найкращим співвідношенням ціни та якості. Тим, хто цінує безперебійну роботу з різними пристроями і вже має іншу техніку Apple, може стати в пригоді iPhone, тоді як ті, хто не прив'язаний до одного бренду, знайдуть безліч варіантів з пристроями на Android, часто за нижчими цінами, ніж Apple.