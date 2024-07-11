Чоловік купив Chevy 1941 року, бо відчув із ним емоційний зв’язок

Арт Стівенс належить до тих людей, які, проїжджаючи сільською місцевістю, звертають увагу на старі автомобілі, що стоять на полях або біля сараїв. І от у 2015 році він помітив Chevrolet Special Deluxe 1941 року випуску, припаркований у полі з табличкою "Продається".

Стівенс зупинив свою вантажівку, адже відчував глибоку сентиментальну прив'язаність до побаченого авто. Річ у тому, що Стівенс навчався водіння на "Шевроле" свого батька – такого самого, як і автомобіль, виставлений на продаж.

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Це був не просто автомобіль, а ціла низка спогадів

Однак власник хотів більше, ніж Стівенс був готовий заплатити. Цілий рік потім водій вантажівки зупинявся і розмовляв з власником автомобіля, аж поки нарешті вони погодили ціну. Щоб Стівенс зміг пережити багато приємних спогадів.

Чоловікові не знадобилося багато часу, щоб завести "Шевроле". Вже через 15 хвилин після того, як він зняв того з причепа, шестициліндровий двигун загудів, доводячи надійність конструкції. Відтоді двоє синів чоловіка разом із другом його життя працювали над відновленням класичного автомобіля.

Стівенс відновив автомобіль 1941 року заради спогадів та емоцій / Колаж 24 Каналу зображень The Herald-Times

Робота з друзями та родиною над доведенням старої класики до ладу – це також і величезний досвід згуртування. Це вчить терпіння, уваги до деталей, впевненості в собі та відданості довгостроковій меті. А ще тепер "Шевроле" 1941 року виглядає фантастично і чудово їздить.

Ми любимо бачити такі історії в новинах, тому що вони допомагають показати людську сторону колекціонування автомобілів. Особливо коли це просто звичайні люди, які насолоджуються компанією один одного.