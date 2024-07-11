Стивенс остановил свой грузовик, ведь чувствовал глубокую сентиментальную привязанность к увиденному автомобилю. Дело в том, что Стивенс учился вождению на "Шевроле" своего отца – такого же, как и автомобиль, выставленный на продажу.

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Это был не просто автомобиль, а целый ряд воспоминаний

Однако владелец хотел больше, чем Стивенс был готов заплатить. Целый год потом водитель грузовика останавливался и разговаривал с владельцем автомобиля, пока наконец они согласовали цену. Чтобы Стивенс смог пережить много приятных воспоминаний.

Мужчине не понадобилось много времени, чтобы завести "Шевроле". Уже через 15 минут после того, как он снял того с прицепа, шестицилиндровый двигатель загудел, доказывая надежность конструкции. С тех пор двое сыновей мужчины вместе с другом его жизни работали над восстановлением классического автомобиля.

Стивенс восстановил автомобиль 1941 года ради воспоминаний и эмоций / Коллаж 24 Канала изображений The Herald-Times

Работа с друзьями и семьей над доведением старой классики до ума – это также и огромный опыт сплочения. Это учит терпению, вниманию к деталям, уверенности в себе и преданности долгосрочной цели. А еще теперь "Шевроле" 1941 года выглядит фантастически и прекрасно ездит.

Мы любим видеть такие истории в новостях, потому что они помогают показать человеческую сторону коллекционирования автомобилей. Особенно когда это просто обычные люди, которые наслаждаются компанией друг друга.