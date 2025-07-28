Найважливіші знаки на кермі: як зрозуміти кнопки та функції сучасного автомобіля

Сучасні автомобілі обладнані багатофункціональними кермовими колесами. Усе, звісно, задля вашої, водія, зручності та безпеки.

Тобто за допомогою керма ви можете не лише керувати самим авто, а і його численними системами, утримуючи увагу на дорозі. 24 Канал із посиланням на CarParts розповість про найважливіші.

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Розглянемо кермо сучасного автомобіля: як зрозуміти символи?

Кнопки та символи на кермі відповідають за низку систем – це круїз-контроль, аудіо, голосове керування та інші. Розуміння значення цих знаків підвищує безпеку та комфорт водіння.

Круїз-контроль.

Зазвичай він позначений символом спідометра з рискою або стрілкою, що вказує на встановлення швидкості. Кнопки SET (встановити), RES (відновити), плюса та мінуса дозволяють задавати та регулювати швидкість.

Вони можуть мати різне розташування у тих чи інших марок автомобілів, є й інші відмінності в нюансах. Наприклад, у Chevrolet кнопки на лівій стороні керма, а кнопка з хрестиком вимикає систему. А у Ford Focus кнопки нижче, щоб їх не плутали з аудіокеруванням.

Розшифровуємо символи на кермі вашого авто / Колаж 24 Каналу фото vecteezy

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Аудіосистема.

Її позначають звичними нам символами гучності – це динамік із плюсом та мінусом, можуть бути кнопки для перемикання треків – стрілки ліворуч та праворуч.

У Honda Prologue, наприклад, гучність регулюють кнопкою праворуч, а треки – кнопкою ліворуч. А у Mercedes-Benz аудіокерування взагалі інтегроване з сенсорними панелями та керується свайпами.

Голосове керування.

Його активують кнопкою із символом мікрофона або мовної бульбашки.

Скажімо, у Nissan це кнопка Talk, вона запускає NissanConnect для команд навігації чи дзвінків. У Ford із системою SYNC 3 голосове керування активують кнопкою на правій стороні керма, вона викликає Siri чи керування медіа. А в Mercedes-Benz MBUX голосові команди дозволяють навіть регулювати клімат-контроль.

Розуміння цих символів спрощує керування автомобілем загалом. Тож передовсім вдайтеся до ознайомлення з посібником користувача вашої машини, щоб швидко опанувати ці функції.