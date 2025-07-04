Але не треба панікувати, забачивши якийсь червоний символ – просто знайте, як в таких ситуаціях реагувати. Ось про 10 найпоширеніших і розповімо на 24 Каналі завдяки Car and Driver.
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Пояснюємо 10 найпоширеніших знаків на панелі приладів, які лякають водіїв
- Низький рівень пального. Засвітилася лампочка бензобака? Не переживайте, більшість автомобілів можуть проїхати ще 50 – 80 кілометрів після загоряння індикатора. Спокійно оберіть заправку, найближчу чи улюблену, але й зменшіть витрату пального – як-от вимкнувши кондиціонер і їдучи плавно.
- Перегрів двигуна. Червоний термометр на панелі? Це сигнал про перегрів. Тут реагуйте зразу – негайно вимкніть кондиціонер, увімкніть обігрівач, щоб відвести тепло, і зупиніться в безпечному місці. Перевірте рівень охолоджувальної рідини, коли охолоне сам двигун.
- Check Engine. Якщо ви побачили цей знак, слід визначити, чи сталися дрібні негаразди, а чи серйозні проблеми. Тобто не ігноруйте, але й не панікуйте. У цій ситуації знадобиться діагностичний сканер, якщо маєте, або звернення до СТО.
- Низький тиск оливи. Червона лампочка оливи – важливий тривожний сигнал. Реагуйте спокійно, але швидко – зупиніться, перевірте рівень оливи та долийте, якщо потрібно. Якщо проблема не зникає, доведеться звернутися до механіків.
Варто знати, як реагувати на тривожні індикатори приладової панелі автомобіля / Колаж 24 Каналу фото vecteezy
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- Проблема з акумулятором. Індикатор батареї може вказувати на проблеми з електрикою. Щонайменше, перевірте клеми акумулятора, але тут теж варто поїхати до фахівців.
- Низький тиск у шинах. Світиться значок шини? Перевірте тиск у всіх колесах манометром і підкачайте до рекомендованого рівня.
- Проблема з гальмами. Тут особлива увага – червоний знак гальм вимагає негайної зупинки. Перевірте рівень гальмівної рідини та стан гальмівних колодок.
- ABS (антиблокувальна система). Якщо горить її індикатор, це значить, що гальма працюють, але система може мати якісь несправності. Тож треба їхати до СТО.
- SRS (подушки безпеки). Цей індикатор сигналізує про проблему з подушками безпеки. Це не впливає на рух, але, самі розумієте, відкладати діагностику не варто.
- ESP (системи стабілізації). Індикатор системи стабілізації може загорятися на слизькій дорозі. Якщо він не гасне – перевірте датчики.
Загалом, залишайтеся спокійним у будь-якій ситуації. Вивчіть інструкцію до автомобіля та регулярно обслуговуйте машину, щоб уникнути несподіваних проблем.